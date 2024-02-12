Надеждин подал первые иски в Верховный суд из-за недопуска к выборам

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Надеждин Борис, партия "гражданская инициатива". Москва , надеждин борис, надеждин
Надеждин попросил помочь ему оплатить юристов, чтобы он смог продолжить дело с исками в суд Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Выдвинувшийся на президентские выборы в РФ от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин заявил, что подаст три иска в Верховный суд в связи с недопуском к выборам. Два иска будут поданы сегодня. Третий — 16 февраля. Об этом он заявил у себя в telegram-канале.

«Я подаю три иска в Верховный Суд. Главный — об оспаривании отказа в регистрации», — заявил Надеждин на канале. По его словам, подписи в поддержку оставляли живые люди, но многие из подписей были засчитаны как брак из-за небольшого несоответствия адреса в справке МВД и в паспорте.

По словам Надеждина, чтобы оспорить отказ в регистрации, нужно связаться со множеством граждан России по всей стране. Однако для этого нужно время. Главный иск будет подан 16 февраля. А 12 февраля будут поданы два других. Один из них об оспаривании формы нотариального списка сборщиков. Второй — об оспаривании формы ведомости. Также Надеждин попросил помочь оплатить юристов и сделать пожертвование.

Кандидат от партии «Гражданская инициатива» заявлял, что у него нет претензий к Центризбиркому. При этом комиссия ранее отказала ему в регистрации. По его словам, это ожидаемое решение. У него есть претензии к законодателям, которые создали такой закон.

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Выдвинувшийся на президентские выборы в РФ от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин заявил, что подаст три иска в Верховный суд в связи с недопуском к выборам. Два иска будут поданы сегодня. Третий — 16 февраля. Об этом он заявил у себя в telegram-канале. «Я подаю три иска в Верховный Суд. Главный — об оспаривании отказа в регистрации», — заявил Надеждин на канале. По его словам, подписи в поддержку оставляли живые люди, но многие из подписей были засчитаны как брак из-за небольшого несоответствия адреса в справке МВД и в паспорте. По словам Надеждина, чтобы оспорить отказ в регистрации, нужно связаться со множеством граждан России по всей стране. Однако для этого нужно время. Главный иск будет подан 16 февраля. А 12 февраля будут поданы два других. Один из них об оспаривании формы нотариального списка сборщиков. Второй — об оспаривании формы ведомости. Также Надеждин попросил помочь оплатить юристов и сделать пожертвование. Кандидат от партии «Гражданская инициатива» заявлял, что у него нет претензий к Центризбиркому. При этом комиссия ранее отказала ему в регистрации. По его словам, это ожидаемое решение. У него есть претензии к законодателям, которые создали такой закон.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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