Надеждин подал первые иски в Верховный суд из-за недопуска к выборам

12 февраля 2024 в 14:46 Размер текста - 17 +

Надеждин попросил помочь ему оплатить юристов, чтобы он смог продолжить дело с исками в суд Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Выдвинувшийся на президентские выборы в РФ от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин заявил, что подаст три иска в Верховный суд в связи с недопуском к выборам. Два иска будут поданы сегодня. Третий — 16 февраля. Об этом он заявил у себя в telegram-канале. «Я подаю три иска в Верховный Суд. Главный — об оспаривании отказа в регистрации», — заявил Надеждин на канале . По его словам, подписи в поддержку оставляли живые люди, но многие из подписей были засчитаны как брак из-за небольшого несоответствия адреса в справке МВД и в паспорте. По словам Надеждина, чтобы оспорить отказ в регистрации, нужно связаться со множеством граждан России по всей стране. Однако для этого нужно время. Главный иск будет подан 16 февраля. А 12 февраля будут поданы два других. Один из них об оспаривании формы нотариального списка сборщиков. Второй — об оспаривании формы ведомости. Также Надеждин попросил помочь оплатить юристов и сделать пожертвование. Кандидат от партии «Гражданская инициатива» заявлял, что у него нет претензий к Центризбиркому. При этом комиссия ранее отказала ему в регистрации. По его словам, это ожидаемое решение. У него есть претензии к законодателям, которые создали такой закон.

Выдвинувшийся на президентские выборы в РФ от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин заявил, что подаст три иска в Верховный суд в связи с недопуском к выборам. Два иска будут поданы сегодня. Третий — 16 февраля. Об этом он заявил у себя в telegram-канале. «Я подаю три иска в Верховный Суд. Главный — об оспаривании отказа в регистрации», — заявил Надеждин на канале. По его словам, подписи в поддержку оставляли живые люди, но многие из подписей были засчитаны как брак из-за небольшого несоответствия адреса в справке МВД и в паспорте. По словам Надеждина, чтобы оспорить отказ в регистрации, нужно связаться со множеством граждан России по всей стране. Однако для этого нужно время. Главный иск будет подан 16 февраля. А 12 февраля будут поданы два других. Один из них об оспаривании формы нотариального списка сборщиков. Второй — об оспаривании формы ведомости. Также Надеждин попросил помочь оплатить юристов и сделать пожертвование. Кандидат от партии «Гражданская инициатива» заявлял, что у него нет претензий к Центризбиркому. При этом комиссия ранее отказала ему в регистрации. По его словам, это ожидаемое решение. У него есть претензии к законодателям, которые создали такой закон.