11 февраля 2024

Тюменский мост стал самым романтичным местом в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Установка купелей на реке Тура. Тюмень, зима, пешеходный мост, мост влюбленных
Мост Влюбленных в Тюмени вошел в топ-10 самых романтичных мест России по версии сервиса Tutu Фото:

Мост влюбленных в Тюмени вошел в топ-10 самых романтичных мест России. Как сообщили URA.RU в сервисе путешествий tutu, составившем рейтинг, тюменская достопримечательность заняла четвертую строчку.

«Тюменский мост влюбленных занял четвертое место в топ-10 самых романтичных мест России. К пешеходному вантовому мосту, перекинутому через реку Туру, уже много лет по традиции приходят молодожены и просто влюбленные пары. Романтичное название мост получил, когда в 2003 году на нем проходил конкурс поцелуев», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса.

Первые три места заняли города Владивосток, Светлогорск и Краснодар. Ранее URA.RU писало, что губернатор Тюменской области Александр Моор назвал мост влюбленных главной достопримечательностью областной столицы.

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Мост влюбленных в Тюмени вошел в топ-10 самых романтичных мест России. Как сообщили URA.RU в сервисе путешествий tutu, составившем рейтинг, тюменская достопримечательность заняла четвертую строчку. «Тюменский мост влюбленных занял четвертое место в топ-10 самых романтичных мест России. К пешеходному вантовому мосту, перекинутому через реку Туру, уже много лет по традиции приходят молодожены и просто влюбленные пары. Романтичное название мост получил, когда в 2003 году на нем проходил конкурс поцелуев», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса. Первые три места заняли города Владивосток, Светлогорск и Краснодар. Ранее URA.RU писало, что губернатор Тюменской области Александр Моор назвал мост влюбленных главной достопримечательностью областной столицы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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