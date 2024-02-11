Тюменский мост стал самым романтичным местом в России

12 февраля 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Мост Влюбленных в Тюмени вошел в топ-10 самых романтичных мест России по версии сервиса Tutu Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мост влюбленных в Тюмени вошел в топ-10 самых романтичных мест России. Как сообщили URA.RU в сервисе путешествий tutu, составившем рейтинг, тюменская достопримечательность заняла четвертую строчку. «Тюменский мост влюбленных занял четвертое место в топ-10 самых романтичных мест России. К пешеходному вантовому мосту, перекинутому через реку Туру, уже много лет по традиции приходят молодожены и просто влюбленные пары. Романтичное название мост получил, когда в 2003 году на нем проходил конкурс поцелуев», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса. Первые три места заняли города Владивосток, Светлогорск и Краснодар. Ранее URA.RU писало, что губернатор Тюменской области Александр Моор назвал мост влюбленных главной достопримечательностью областной столицы.

Мост влюбленных в Тюмени вошел в топ-10 самых романтичных мест России. Как сообщили URA.RU в сервисе путешествий tutu, составившем рейтинг, тюменская достопримечательность заняла четвертую строчку. «Тюменский мост влюбленных занял четвертое место в топ-10 самых романтичных мест России. К пешеходному вантовому мосту, перекинутому через реку Туру, уже много лет по традиции приходят молодожены и просто влюбленные пары. Романтичное название мост получил, когда в 2003 году на нем проходил конкурс поцелуев», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса. Первые три места заняли города Владивосток, Светлогорск и Краснодар. Ранее URA.RU писало, что губернатор Тюменской области Александр Моор назвал мост влюбленных главной достопримечательностью областной столицы.