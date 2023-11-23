23 ноября 2023

Губернатор Моор назвал главный символ Тюменской области

Губернатор Моор: главный символ Тюменской области — Мост влюбленных
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Моор. Выставка Россия на ВДНХ. Москва, моор александр
Губернатор сообщил, что в Тюмени живут самые счастливые люди и семьи Фото:

Губернатор Александр Моор на выставке «Россия», которая проходит на ВДНХ, назвал Тюмень — городом любви, а главной его достопримечательностью — Мост влюбленных. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.

«Тюменская область — область крепких семейных ценностей. У нас в городе Тюмени есть Мост влюбленных и нет ни одного разводного», — передает слова главы региона корреспондент. Губернатор добавляет, что область позиционирует себя на выставке, как регион, где живут самые счастливые люди. Согласно опросу ВЦИОМ, из 10 тюменцев счастливы и любят свой регион, добавляет Моор.

На ВДНХ сегодня стартовал День Тюменской области. Край удостоился отдельного дня на выставке «Россия». Губернатор начал свое выступление с шутки.

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Губернатор Александр Моор на выставке «Россия», которая проходит на ВДНХ, назвал Тюмень — городом любви, а главной его достопримечательностью — Мост влюбленных. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «Тюменская область — область крепких семейных ценностей. У нас в городе Тюмени есть Мост влюбленных и нет ни одного разводного», — передает слова главы региона корреспондент. Губернатор добавляет, что область позиционирует себя на выставке, как регион, где живут самые счастливые люди. Согласно опросу ВЦИОМ, из 10 тюменцев счастливы и любят свой регион, добавляет Моор. На ВДНХ сегодня стартовал День Тюменской области. Край удостоился отдельного дня на выставке «Россия». Губернатор начал свое выступление с шутки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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