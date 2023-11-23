Губернатор Моор назвал главный символ Тюменской области

Губернатор Александр Моор на выставке «Россия», которая проходит на ВДНХ, назвал Тюмень — городом любви, а главной его достопримечательностью — Мост влюбленных. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.
«Тюменская область — область крепких семейных ценностей. У нас в городе Тюмени есть Мост влюбленных и нет ни одного разводного», — передает слова главы региона корреспондент. Губернатор добавляет, что область позиционирует себя на выставке, как регион, где живут самые счастливые люди. Согласно опросу ВЦИОМ, из 10 тюменцев счастливы и любят свой регион, добавляет Моор.
На ВДНХ сегодня стартовал День Тюменской области. Край удостоился отдельного дня на выставке «Россия». Губернатор начал свое выступление с шутки.
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