11 февраля 2024

Глава Куеды рассказал о состоянии детей, пострадавших в результате масштабного пожара

Глава Куеды: состояние пострадавших в результате ЧП детей удовлетворительное
© Служба новостей «URA.RU»
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Состояние детей, которые находятся в ЦРБ Куеды, удовлетворительное Фото:
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В Пермском крае загорелись дома из-за взрыва газопровода

В центральной районной больнице поселка Куеда (Пермский край) продолжают лечение двое детей, пострадавшие во время пожара на газопроводе 8 февраля. Их состояние оценивается медиками, как удовлетворительное. Об этом URA.RU рассказал глава Куеды Флорид Бадртдинов

«В больнице в Куеде находятся двое детей, [по словам медиков] их состояние удовлетворительное. Наблюдение за маленькими пациентами ведут врачи из Перми», — пояснил Бадтрдинов. Чиновник также рассказал, что жители Куединского округа откликнулись на призыв властей помочь погорельцам, сейчас сбор денежных средств для них продолжается.

8 февраля на магистральном газопроводе в Куеде возник пожар, пламя перекинулось на близлежащие дома, уничтожив несколько строений. В результате ЧП пострадали восемь человек. Двоих пациентов с ожогами доставили спецбортом санавиации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москву.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин распорядился оказать пострадавшим материальную помощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах. Предварительной причиной ЧП названа разгерметизация газопровода.

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В центральной районной больнице поселка Куеда (Пермский край) продолжают лечение двое детей, пострадавшие во время пожара на газопроводе 8 февраля. Их состояние оценивается медиками, как удовлетворительное. Об этом URA.RU рассказал глава Куеды Флорид Бадртдинов «В больнице в Куеде находятся двое детей, [по словам медиков] их состояние удовлетворительное. Наблюдение за маленькими пациентами ведут врачи из Перми», — пояснил Бадтрдинов. Чиновник также рассказал, что жители Куединского округа откликнулись на призыв властей помочь погорельцам, сейчас сбор денежных средств для них продолжается. 8 февраля на магистральном газопроводе в Куеде возник пожар, пламя перекинулось на близлежащие дома, уничтожив несколько строений. В результате ЧП пострадали восемь человек. Двоих пациентов с ожогами доставили спецбортом санавиации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москву. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин распорядился оказать пострадавшим материальную помощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах. Предварительной причиной ЧП названа разгерметизация газопровода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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