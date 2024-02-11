Глава Куеды рассказал о состоянии детей, пострадавших в результате масштабного пожара

В центральной районной больнице поселка Куеда (Пермский край) продолжают лечение двое детей, пострадавшие во время пожара на газопроводе 8 февраля. Их состояние оценивается медиками, как удовлетворительное. Об этом URA.RU рассказал глава Куеды Флорид Бадртдинов
«В больнице в Куеде находятся двое детей, [по словам медиков] их состояние удовлетворительное. Наблюдение за маленькими пациентами ведут врачи из Перми», — пояснил Бадтрдинов. Чиновник также рассказал, что жители Куединского округа откликнулись на призыв властей помочь погорельцам, сейчас сбор денежных средств для них продолжается.
8 февраля на магистральном газопроводе в Куеде возник пожар, пламя перекинулось на близлежащие дома, уничтожив несколько строений. В результате ЧП пострадали восемь человек. Двоих пациентов с ожогами доставили спецбортом санавиации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москву.
Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин распорядился оказать пострадавшим материальную помощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах. Предварительной причиной ЧП названа разгерметизация газопровода.
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