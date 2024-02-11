Глава Куеды рассказал о состоянии детей, пострадавших в результате масштабного пожара

Глава Куеды: состояние пострадавших в результате ЧП детей удовлетворительное

12 февраля 2024 в 15:17 Размер текста - 17 +

Состояние детей, которые находятся в ЦРБ Куеды, удовлетворительное Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Пермском крае загорелись дома из-за взрыва газопровода В центральной районной больнице поселка Куеда (Пермский край) продолжают лечение двое детей, пострадавшие во время пожара на газопроводе 8 февраля. Их состояние оценивается медиками, как удовлетворительное. Об этом URA.RU рассказал глава Куеды Флорид Бадртдинов «В больнице в Куеде находятся двое детей, [по словам медиков] их состояние удовлетворительное. Наблюдение за маленькими пациентами ведут врачи из Перми», — пояснил Бадтрдинов. Чиновник также рассказал, что жители Куединского округа откликнулись на призыв властей помочь погорельцам, сейчас сбор денежных средств для них продолжается. 8 февраля на магистральном газопроводе в Куеде возник пожар, пламя перекинулось на близлежащие дома, уничтожив несколько строений. В результате ЧП пострадали восемь человек. Двоих пациентов с ожогами доставили спецбортом санавиации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москву. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин распорядился оказать пострадавшим материальную помощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах. Предварительной причиной ЧП названа разгерметизация газопровода.



В центральной районной больнице поселка Куеда (Пермский край) продолжают лечение двое детей, пострадавшие во время пожара на газопроводе 8 февраля. Их состояние оценивается медиками, как удовлетворительное. Об этом URA.RU рассказал глава Куеды Флорид Бадртдинов «В больнице в Куеде находятся двое детей, [по словам медиков] их состояние удовлетворительное. Наблюдение за маленькими пациентами ведут врачи из Перми», — пояснил Бадтрдинов. Чиновник также рассказал, что жители Куединского округа откликнулись на призыв властей помочь погорельцам, сейчас сбор денежных средств для них продолжается. 8 февраля на магистральном газопроводе в Куеде возник пожар, пламя перекинулось на близлежащие дома, уничтожив несколько строений. В результате ЧП пострадали восемь человек. Двоих пациентов с ожогами доставили спецбортом санавиации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москву. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин распорядился оказать пострадавшим материальную помощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах. Предварительной причиной ЧП названа разгерметизация газопровода.