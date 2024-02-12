В Челябинской области выросли цены на садовые участки с домиком. Инфографика

В Челябинской области за год стоимость дачных участков с домиком
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АО «Тепличное». Свердловская область, поселок Садовый, деревня, коттедж, село, дом, дачи, поселок садовый
В среднем стоимость участков с домиком в регионе составляет 650 тысяч рублей за объект Фото:

В Челябинской области в 2023 году по сравнению с 2022 годом цены на садовые участки с домами выросли на 18,2%. На данный момент в регионе стоимость дач в среднем составляет 650 тысяч рублей за объект, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«В Челябинской области в первой половине февраля средняя стоимость дач составляет 650 тысяч рублей за объект. За 2023 год она увеличилась на 18,2%», — сообщили в пресс-службе.

В четвертом квартале 2023 года по сравнению с третьим в регионе стоимость земельных участков под частные дома в садовых товариществах выросла на 13%. На данный момент сотка земли в Челябинской области в среднем стоит 38 тысяч рублей, арендовать же участок можно за 714 тысяч в месяц.

Динамика спроса, предложения и цен на объекты на рынке продажи загородной недвижимости России в четвертом квартале 2023 года
Динамика спроса, предложения и цен на объекты на рынке продажи загородной недвижимости России в четвертом квартале 2023 года

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В Челябинской области в 2023 году по сравнению с 2022 годом цены на садовые участки с домами выросли на 18,2%. На данный момент в регионе стоимость дач в среднем составляет 650 тысяч рублей за объект, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинской области в первой половине февраля средняя стоимость дач составляет 650 тысяч рублей за объект. За 2023 год она увеличилась на 18,2%», — сообщили в пресс-службе. В четвертом квартале 2023 года по сравнению с третьим в регионе стоимость земельных участков под частные дома в садовых товариществах выросла на 13%. На данный момент сотка земли в Челябинской области в среднем стоит 38 тысяч рублей, арендовать же участок можно за 714 тысяч в месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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