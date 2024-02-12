В Челябинской области выросли цены на садовые участки с домиком. Инфографика

В Челябинской области за год стоимость дачных участков с домиком

12 февраля 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

В среднем стоимость участков с домиком в регионе составляет 650 тысяч рублей за объект Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области в 2023 году по сравнению с 2022 годом цены на садовые участки с домами выросли на 18,2%. На данный момент в регионе стоимость дач в среднем составляет 650 тысяч рублей за объект, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинской области в первой половине февраля средняя стоимость дач составляет 650 тысяч рублей за объект. За 2023 год она увеличилась на 18,2%», — сообщили в пресс-службе. В четвертом квартале 2023 года по сравнению с третьим в регионе стоимость земельных участков под частные дома в садовых товариществах выросла на 13%. На данный момент сотка земли в Челябинской области в среднем стоит 38 тысяч рублей, арендовать же участок можно за 714 тысяч в месяц. Динамика спроса, предложения и цен на объекты на рынке продажи загородной недвижимости России в четвертом квартале 2023 года Инфографика: пресс-служба «Авито Недвижимость»

В Челябинской области в 2023 году по сравнению с 2022 годом цены на садовые участки с домами выросли на 18,2%. На данный момент в регионе стоимость дач в среднем составляет 650 тысяч рублей за объект, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинской области в первой половине февраля средняя стоимость дач составляет 650 тысяч рублей за объект. За 2023 год она увеличилась на 18,2%», — сообщили в пресс-службе. В четвертом квартале 2023 года по сравнению с третьим в регионе стоимость земельных участков под частные дома в садовых товариществах выросла на 13%. На данный момент сотка земли в Челябинской области в среднем стоит 38 тысяч рублей, арендовать же участок можно за 714 тысяч в месяц.