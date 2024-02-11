11 февраля 2024

«Защитники Отечества» помогли ямальцу получить компенсацию за ранение

© Служба новостей «URA.RU»
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Фонд защитника отечества. Курган, руки, солдат, сво, боец сво
Бойцу из ЯНАО специалисты фонда «Защитники Отечества» помогли получить компенсацию за ранение Фото:
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В ЯНАО ветеран боевых действий получил компенсацию за ранение, которую добивался долгое время. В этом ему помогли социальные координаторы ямальского филиала фонда «Защитники Отечества», сообщает пресс-служба администрации Салехарда.

«Ямальский филиал фонда „Защитники Отечества“ помог ветерану боевых действий получить федеральную поддержку, положенную ему по ранению. Все, что требовалось от мужчины, он выполнил, однако воспользоваться льготой так и не смог», — сообщает пресс-служба мэрии окружной столицы в официальном telegram-канале.

Мать бойца попросила социальных координаторов филиала фонда «Защитники Отечества» добиться справедливости по выплатам сыну. Специалисты обратились в нужные инстанции, спустя несколько месяцев деньги были перечислены на счет военнослужащего.

Фонд «Защитники Отечества» находится в постоянном взаимодействии с Министерством обороны России. Специалисты фонда помогают не только военнослужащим Минобороны РФ, но и бойцам добровольческих отрядов, а также частных военных компаний, оказывающих содействие армии России.

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В ЯНАО ветеран боевых действий получил компенсацию за ранение, которую добивался долгое время. В этом ему помогли социальные координаторы ямальского филиала фонда «Защитники Отечества», сообщает пресс-служба администрации Салехарда. «Ямальский филиал фонда „Защитники Отечества“ помог ветерану боевых действий получить федеральную поддержку, положенную ему по ранению. Все, что требовалось от мужчины, он выполнил, однако воспользоваться льготой так и не смог», — сообщает пресс-служба мэрии окружной столицы в официальном telegram-канале. Мать бойца попросила социальных координаторов филиала фонда «Защитники Отечества» добиться справедливости по выплатам сыну. Специалисты обратились в нужные инстанции, спустя несколько месяцев деньги были перечислены на счет военнослужащего. Фонд «Защитники Отечества» находится в постоянном взаимодействии с Министерством обороны России. Специалисты фонда помогают не только военнослужащим Минобороны РФ, но и бойцам добровольческих отрядов, а также частных военных компаний, оказывающих содействие армии России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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