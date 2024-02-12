В курганской больнице возобновят работу отделения физиотерапии

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СМТ клиника «Кидс». Екатеринбург, кабинет физиотерапии
Отделение физиотерапии в больнице Мишкино откроется с 19 февраля Фото:

С 19 февраля в межрайонной больнице №4 в поселке Мишкино Курганской области возобновит работу отделение физиотерапии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Курганской области.

«В связи с выходом на пенсию и уходом в декрет двух сотрудниц, которые ранее работали в данном отделении, его деятельность приостановлена. Сейчас новый сотрудник, который будет отвечать за организацию работы данного отделения, завершает специальное обучение. Уже с 19 февраля отделение физиотерапии возобновит работу», — рассказали в ведомстве.

Ранее URA.RU писало о поступлении нового оборудования в курганские межрайоные больницы. Так, в филиал межрайонной больницы №3 в селе Глядянское Курганской области поступил рентгенаппарат стоимостью почти 12 миллионов рублей.

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С 19 февраля в межрайонной больнице №4 в поселке Мишкино Курганской области возобновит работу отделение физиотерапии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Курганской области. «В связи с выходом на пенсию и уходом в декрет двух сотрудниц, которые ранее работали в данном отделении, его деятельность приостановлена. Сейчас новый сотрудник, который будет отвечать за организацию работы данного отделения, завершает специальное обучение. Уже с 19 февраля отделение физиотерапии возобновит работу», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU писало о поступлении нового оборудования в курганские межрайоные больницы. Так, в филиал межрайонной больницы №3 в селе Глядянское Курганской области поступил рентгенаппарат стоимостью почти 12 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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