В курганской больнице возобновят работу отделения физиотерапии

12 февраля 2024 в 16:01 Размер текста - 17 +

Отделение физиотерапии в больнице Мишкино откроется с 19 февраля Фото: Александр Мамаев © URA.RU С 19 февраля в межрайонной больнице №4 в поселке Мишкино Курганской области возобновит работу отделение физиотерапии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Курганской области. «В связи с выходом на пенсию и уходом в декрет двух сотрудниц, которые ранее работали в данном отделении, его деятельность приостановлена. Сейчас новый сотрудник, который будет отвечать за организацию работы данного отделения, завершает специальное обучение. Уже с 19 февраля отделение физиотерапии возобновит работу», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU писало о поступлении нового оборудования в курганские межрайоные больницы. Так, в филиал межрайонной больницы №3 в селе Глядянское Курганской области поступил рентгенаппарат стоимостью почти 12 миллионов рублей.

С 19 февраля в межрайонной больнице №4 в поселке Мишкино Курганской области возобновит работу отделение физиотерапии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Курганской области. «В связи с выходом на пенсию и уходом в декрет двух сотрудниц, которые ранее работали в данном отделении, его деятельность приостановлена. Сейчас новый сотрудник, который будет отвечать за организацию работы данного отделения, завершает специальное обучение. Уже с 19 февраля отделение физиотерапии возобновит работу», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU писало о поступлении нового оборудования в курганские межрайоные больницы. Так, в филиал межрайонной больницы №3 в селе Глядянское Курганской области поступил рентгенаппарат стоимостью почти 12 миллионов рублей.