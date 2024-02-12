В техникуме Златоуста олимпийские чемпионки встретили своих педагогов. Фото

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Олимпийские чемпионки Наталья Снытина и Светлана Ишмуратова в Златоусте посетили техникум технологий и экономики Фото:
новость из сюжета
Спартакиада РФ в Челябинской области

В Златоустовском техникуме технологий и экономики (ЗТТиЭ, Челябинская область) олимпийские чемпионки по биатлону Наталья Снытина и Светлана Ишмуратова встретились со своими педагогами. Как URA.RU рассказала директор учебного заведения Марина Пономарева, встречу подготовили в качестве сюрприза в рамках мероприятия со студентами.

«Насыщенно и тепло прошла встреча прославленных спортсменок с нашими студентами, педагогами техникума. На мероприятии чемпионок ожидал сюрприз. Наши землячки смогли пообщаться со своими учителями: Снытина — с Ольгой Косякиной, Ишмуратова — с Татьяной Коваль», — рассказала URA.RU Пономарева.

Началось мероприятие с показала волнительных моментов олимпиад, в которых участвовали спортсменки. Затем студенты задали спортивным кумирам множество вопросов. Спросили о дружбе с иностранными спортсменами, чувствах на лыжне, когда обгоняют соперники, об автографах.

«Мы заготовили несколько сотен открыток с изображением спортсменок. Ребята просили на них поставить автографы. Часть будет передана ветеранам техникума. Также техникум выпустил газету „НейроСфера“, которую впервые в регионе полностью создали с помощью нейросетей», — сообщила URA.RU заместитель директора ЗТТиЭ Галина Хафизова.

Биатлонистки приехали в Златоуст, чтобы увидеть старты Спартакиады по зимним видам с порта. На стадионе имени Ишмуратовой проходят соревнования по биатлону. Спартакиада завершится 18 февраля. В ней примут участие свыше двух тысяч спортсменов со всей страны.

На встрече спортсменки Наталья Снытина и светлана Ишмуратова пообщались со студентами и педагогами техникума, своими учителями Татьяной Коваль и Ольгой Косякиной
На встрече спортсменки Наталья Снытина и светлана Ишмуратова пообщались со студентами и педагогами техникума, своими учителями Татьяной Коваль и Ольгой Косякиной
Фото:
Студенты спортивным кумирам задали множество вопросов
Студенты спортивным кумирам задали множество вопросов
Фото:
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В Златоустовском техникуме технологий и экономики (ЗТТиЭ, Челябинская область) олимпийские чемпионки по биатлону Наталья Снытина и Светлана Ишмуратова встретились со своими педагогами. Как URA.RU рассказала директор учебного заведения Марина Пономарева, встречу подготовили в качестве сюрприза в рамках мероприятия со студентами. «Насыщенно и тепло прошла встреча прославленных спортсменок с нашими студентами, педагогами техникума. На мероприятии чемпионок ожидал сюрприз. Наши землячки смогли пообщаться со своими учителями: Снытина — с Ольгой Косякиной, Ишмуратова — с Татьяной Коваль», — рассказала URA.RU Пономарева. Началось мероприятие с показала волнительных моментов олимпиад, в которых участвовали спортсменки. Затем студенты задали спортивным кумирам множество вопросов. Спросили о дружбе с иностранными спортсменами, чувствах на лыжне, когда обгоняют соперники, об автографах. «Мы заготовили несколько сотен открыток с изображением спортсменок. Ребята просили на них поставить автографы. Часть будет передана ветеранам техникума. Также техникум выпустил газету „НейроСфера“, которую впервые в регионе полностью создали с помощью нейросетей», — сообщила URA.RU заместитель директора ЗТТиЭ Галина Хафизова. Биатлонистки приехали в Златоуст, чтобы увидеть старты Спартакиады по зимним видам с порта. На стадионе имени Ишмуратовой проходят соревнования по биатлону. Спартакиада завершится 18 февраля. В ней примут участие свыше двух тысяч спортсменов со всей страны.
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