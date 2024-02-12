Медики начинают прививать пермяков от клещевого энцефалита

12 февраля 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

Вакцина начинает поступать в пермские больницы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае начинается кампания по вакцинации от клещевого энцефалита. Медики говорят, что февраль — оптимальный месяц, чтобы сделать прививку. «С 13 февраля в прививочных кабинетах города можно поставить вакцину от клещевого энцефалита. Февраль — оптимальное время для вакцинации от клещевого энцефалита, поскольку остается достаточно времени для выработки антител до начала сезона», — сообщает, например, городская больница Соликамска в соцсети «ВКонтакте». В 2023 году в Пермском крае от укусов клещей пострадали 15 635 человек. Исследования показали, что более четверти клещей заражены иксодовым клещевым боррелиозом, моноцитарным эрлихиозом человека, клещевым вирусным энцефалитом.

В Пермском крае начинается кампания по вакцинации от клещевого энцефалита. Медики говорят, что февраль — оптимальный месяц, чтобы сделать прививку. «С 13 февраля в прививочных кабинетах города можно поставить вакцину от клещевого энцефалита. Февраль — оптимальное время для вакцинации от клещевого энцефалита, поскольку остается достаточно времени для выработки антител до начала сезона», — сообщает, например, городская больница Соликамска в соцсети «ВКонтакте». В 2023 году в Пермском крае от укусов клещей пострадали 15 635 человек. Исследования показали, что более четверти клещей заражены иксодовым клещевым боррелиозом, моноцитарным эрлихиозом человека, клещевым вирусным энцефалитом.