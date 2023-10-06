06 октября 2023

Клещи за год покусали 15 тысяч пермяков

© Служба новостей «URA.RU»
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Клещ. Челябинск, клещ, энцефалитный клещ
По данным Роспотребнадзора тысячи пермяков пострадали от укусов клещей Фото:

В Пермском крае от укусов клещей пострадали за год 15 тысяч 635 жителей. Половину из них клещи укусили на дачах. Информация об этом опубликована на сайте Роспотребнадзора.

«В лечебно-профилактические организации Прикамья обратилось 15635 пострадавших от укусов клещами, в том числе 2932 детей. За 9 месяцев 2023 года показатель заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом составил 2,5 на 100 тысяч населения, что на уровне показателя 2022 года», — указано на сайте ведомства.

По данным ведомства, в Пермском крае прививки против клещевого энцефалита поставили 243 тысячи человек, что составило 94,9% от плана. В ходе иммунизации было привито 112 тысяч детей, а это 86% от плана.

Ранее в Пермском крае результаты лабораторных исследований показали, что клещи, снятые с пострадавших были заражены иксодовым боррелиозом в 24,3% случаев. Клещевым энцефалитом насекомые были инфицированы тольк в 1% случаев.

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В Пермском крае от укусов клещей пострадали за год 15 тысяч 635 жителей. Половину из них клещи укусили на дачах. Информация об этом опубликована на сайте Роспотребнадзора. «В лечебно-профилактические организации Прикамья обратилось 15635 пострадавших от укусов клещами, в том числе 2932 детей. За 9 месяцев 2023 года показатель заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом составил 2,5 на 100 тысяч населения, что на уровне показателя 2022 года», — указано на сайте ведомства. По данным ведомства, в Пермском крае прививки против клещевого энцефалита поставили 243 тысячи человек, что составило 94,9% от плана. В ходе иммунизации было привито 112 тысяч детей, а это 86% от плана. Ранее в Пермском крае результаты лабораторных исследований показали, что клещи, снятые с пострадавших были заражены иксодовым боррелиозом в 24,3% случаев. Клещевым энцефалитом насекомые были инфицированы тольк в 1% случаев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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