Пермскому бизнесмену шестикратно завысили цену подключения к электросетям

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За подключение торгового центра к электросетям компания запросила 260 тысяч рублей Фото:

ПАО «Россети Урал» в шесть раз завысило стоимость подключения к энергосетям для пермского предпринимателя. Это выяснилось во время проверки регионального управления ФАС, проведенной по жалобе бизнесмена.

«Он выразил сомнения в обоснованности предъявленной стоимости подключения к энергосетям строящегося ТЦ в микрорайоне Нижняя Курья. По счету, выставленному ПАО „Россети Урал“, он должен был оплатить 260 тысяч рублей. Антимонопольная служба выяснила, что в цену были незаконно включены лишние затраты на строительство энергосетей от энергообъектов до энергопринимающих устройств. Из-за этого цена подключения оказалась завышена в шесть раз», — сообщило Пермское УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

УФАС возбудило дело, в ходе рассмотрения которого энергокомпания сообщила об ошибке и сделала перерасчет платы за подключение. Она в итоге снизилась до 41 тысяч рублей. К ответственности был привлечен один из руководителей производственного отделения «Пермские городские электрические сети» филиала «Пермэнерго» ПАО «Россети Урал». Ему назначили штраф в 40 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что Пермское УФАС возбудило дело в отношении АО «Газпром газораспределение Пермь». Эту компанию подозревают в завышении цен на услуги по обслуживанию газового оборудования.

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ПАО «Россети Урал» в шесть раз завысило стоимость подключения к энергосетям для пермского предпринимателя. Это выяснилось во время проверки регионального управления ФАС, проведенной по жалобе бизнесмена. «Он выразил сомнения в обоснованности предъявленной стоимости подключения к энергосетям строящегося ТЦ в микрорайоне Нижняя Курья. По счету, выставленному ПАО „Россети Урал“, он должен был оплатить 260 тысяч рублей. Антимонопольная служба выяснила, что в цену были незаконно включены лишние затраты на строительство энергосетей от энергообъектов до энергопринимающих устройств. Из-за этого цена подключения оказалась завышена в шесть раз», — сообщило Пермское УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте». УФАС возбудило дело, в ходе рассмотрения которого энергокомпания сообщила об ошибке и сделала перерасчет платы за подключение. Она в итоге снизилась до 41 тысяч рублей. К ответственности был привлечен один из руководителей производственного отделения «Пермские городские электрические сети» филиала «Пермэнерго» ПАО «Россети Урал». Ему назначили штраф в 40 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что Пермское УФАС возбудило дело в отношении АО «Газпром газораспределение Пермь». Эту компанию подозревают в завышении цен на услуги по обслуживанию газового оборудования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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