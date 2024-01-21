21 января 2024

Крупный поставщик тепла в Тюменской области тонет в долгах

«Газпром энергосбыт Тюмень» подал иск против ООО «Тавда-Уют» из-за долгов
© Служба новостей «URA.RU»
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Компания «Тавда-Уют» задолжала партнерам миллионы рублей Фото:

АО «Газпром энергосбыт Тюмень» обратилось в арбитражный суд Тюменской области с иском против ООО «Тавда-Уют». Это уже 11 иск за последний год, который энергосбытовая компания подает против теплоэнергетиков из Нижней Тавды, сообщает электронная картотека арбитражных дел.

«Дело А70-993/2024, истец — АО „Газпром энергосбыт Тюмень“. Ответчик — ООО „Тавда-Уют“. Сумма иска не прописана. Ранее АО „Газпром энергосбыт Тюмень“ неоднократно обращалось с исками против ООО „Тавда-Уют“, дела находятся в рассмотрении. Последний иск зарегистрирован, но пока не поступил в работу», — сообщает портал электронного правосудия.

Система СБИС поясняет, что сумма иска составляет 1,5 млн рублей. Речь в иске идет о неисполнении обязательств по контрактам либо договорам. В настоящий момент «Тавда-Уют» является ответчиком по 42 делам, общая стоимость которых превышает 41 млн рублей, говорится в СБИС.

Агентство направило руководству теплоснабжающей компании из Нижнетавдинского района Тюменской области запрос с просьбой прокомментировать сложившуюся финансовую ситуацию. На момент публикации ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что претензии к тепловикам есть и у других компаний.

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АО «Газпром энергосбыт Тюмень» обратилось в арбитражный суд Тюменской области с иском против ООО «Тавда-Уют». Это уже 11 иск за последний год, который энергосбытовая компания подает против теплоэнергетиков из Нижней Тавды, сообщает электронная картотека арбитражных дел. «Дело А70-993/2024, истец — АО „Газпром энергосбыт Тюмень“. Ответчик — ООО „Тавда-Уют“. Сумма иска не прописана. Ранее АО „Газпром энергосбыт Тюмень“ неоднократно обращалось с исками против ООО „Тавда-Уют“, дела находятся в рассмотрении. Последний иск зарегистрирован, но пока не поступил в работу», — сообщает портал электронного правосудия. Система СБИС поясняет, что сумма иска составляет 1,5 млн рублей. Речь в иске идет о неисполнении обязательств по контрактам либо договорам. В настоящий момент «Тавда-Уют» является ответчиком по 42 делам, общая стоимость которых превышает 41 млн рублей, говорится в СБИС. Агентство направило руководству теплоснабжающей компании из Нижнетавдинского района Тюменской области запрос с просьбой прокомментировать сложившуюся финансовую ситуацию. На момент публикации ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что претензии к тепловикам есть и у других компаний.
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© Служба новостей «URA.RU»
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