Политика Дома престарелых в Эстонии будут штрафовать за трансляцию российских телеканалов 12 февраля 2024 в 17:46 Размер текста - 17 + В Эстонии запретят транслировать российские телеканалы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Эстонии разработали законопроект, который позволит штрафовать за ретрансляцию российского телеконтента гостиницы и дома престарелых. Об этом сообщило издание RusERR. «Департамент защиты прав потребителей и технического надзора получит право штрафовать дома престарелых и гостиницы за трансляцию российских телеканалов», — говорится в сообщении издания, передает «Ридус». Отмечается, что проект закона о штрафах находится на стадии согласования. Ранее эстонские власти приняли решение о запрете для россиян въезжать в страну на автомобилях с российскими номерами. Отмечалось, что страна следует толкованию санкций Еврокомиссии, которые были введены 8 сентября. В Эстонии разработали законопроект, который позволит штрафовать за ретрансляцию российского телеконтента гостиницы и дома престарелых. Об этом сообщило издание RusERR. «Департамент защиты прав потребителей и технического надзора получит право штрафовать дома престарелых и гостиницы за трансляцию российских телеканалов», — говорится в сообщении издания, передает «Ридус». Отмечается, что проект закона о штрафах находится на стадии согласования. Ранее эстонские власти приняли решение о запрете для россиян въезжать в страну на автомобилях с российскими номерами. Отмечалось, что страна следует толкованию санкций Еврокомиссии, которые были введены 8 сентября. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям