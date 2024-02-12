Дома престарелых в Эстонии будут штрафовать за трансляцию российских телеканалов

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Отключению аналогового телевещания и переход на цифровое телевидение. Челябинск, первый канал, малышева елена, телевизор
В Эстонии запретят транслировать российские телеканалы Фото:

В Эстонии разработали законопроект, который позволит штрафовать за ретрансляцию российского телеконтента гостиницы и дома престарелых. Об этом сообщило издание RusERR.

«Департамент защиты прав потребителей и технического надзора получит право штрафовать дома престарелых и гостиницы за трансляцию российских телеканалов», — говорится в сообщении издания, передает «Ридус». Отмечается, что проект закона о штрафах находится на стадии согласования.

Ранее эстонские власти приняли решение о запрете для россиян въезжать в страну на автомобилях с российскими номерами. Отмечалось, что страна следует толкованию санкций Еврокомиссии, которые были введены 8 сентября.

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В Эстонии разработали законопроект, который позволит штрафовать за ретрансляцию российского телеконтента гостиницы и дома престарелых. Об этом сообщило издание RusERR. «Департамент защиты прав потребителей и технического надзора получит право штрафовать дома престарелых и гостиницы за трансляцию российских телеканалов», — говорится в сообщении издания, передает «Ридус». Отмечается, что проект закона о штрафах находится на стадии согласования. Ранее эстонские власти приняли решение о запрете для россиян въезжать в страну на автомобилях с российскими номерами. Отмечалось, что страна следует толкованию санкций Еврокомиссии, которые были введены 8 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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