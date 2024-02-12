В Эстонии разработали законопроект, который позволит штрафовать за ретрансляцию российского телеконтента гостиницы и дома престарелых. Об этом сообщило издание RusERR.
«Департамент защиты прав потребителей и технического надзора получит право штрафовать дома престарелых и гостиницы за трансляцию российских телеканалов», — говорится в сообщении издания, передает «Ридус». Отмечается, что проект закона о штрафах находится на стадии согласования.
Ранее эстонские власти приняли решение о запрете для россиян въезжать в страну на автомобилях с российскими номерами. Отмечалось, что страна следует толкованию санкций Еврокомиссии, которые были введены 8 сентября.
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