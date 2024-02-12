Мэрия Перми пожалуется силовикам на секс-отель возле департамента образования

Администрация Перми направит в правоохранительные органы заявление с просьбой провести проверку секс-отеля, который находится рядом с департаментом образования, на предмет пропаганды ЛГБТ*. Об этом рассказал источник URA.RU в политэлитах региона.
«В ближайшее время будет подано заявление о проверке учреждения на предмет наличия или отсутствия пропаганды ЛГБТ. Скорее всего, с таким заявлением выйдет администрация Ленинского района Перми», — отметил инсайдер.
О том, что в непосредственной близости с городским департаментом образования работает заведение, оказывающее услуги секс-отеля, СМИ написали 9 февраля. По данным URA.RU, отель функционирует несколько лет, у него отдельный от департамента въезд. URA.RU направило запросы в пресс-службу мэрии. На момент публикации ответ не был получен.
*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация, запрещена в РФ.
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