Более 400 дел против россиян по поводу допинга закрыты без обвинений

12 февраля 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

По 145 случаям нарушений продолжается расследование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Более 400 дел о нарушении антидопинговых правил спортсменами из России, которые были возбуждены на основании данных московской лаборатории (LIMS), закрыли без вынесения обвинений. Об этом сообщило ARD, ссылаясь на отчет Всемирного антидопингового агентства (WADA). «На настоящий момент были зарегистрированы 834 возможных случая нарушения, притом 409 дел были закрыты безрезультатно», — говорится в отчете, передает РИА Новости. Отмечается, что еще по 145 случаям расследование продолжается. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в декабре 2019 года после серии допинговых скандалов вокруг спорта в России было признано несоответствующим антидопинговому кодексу WADA, а российские спортсмены были отстранены на четыре года от участия в международных стартах, включая Олимпийские и Параолимпийские игры. В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию до двух лет — до 16 декабря 2022 года.

Более 400 дел о нарушении антидопинговых правил спортсменами из России, которые были возбуждены на основании данных московской лаборатории (LIMS), закрыли без вынесения обвинений. Об этом сообщило ARD, ссылаясь на отчет Всемирного антидопингового агентства (WADA). «На настоящий момент были зарегистрированы 834 возможных случая нарушения, притом 409 дел были закрыты безрезультатно», — говорится в отчете, передает РИА Новости. Отмечается, что еще по 145 случаям расследование продолжается. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в декабре 2019 года после серии допинговых скандалов вокруг спорта в России было признано несоответствующим антидопинговому кодексу WADA, а российские спортсмены были отстранены на четыре года от участия в международных стартах, включая Олимпийские и Параолимпийские игры. В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию до двух лет — до 16 декабря 2022 года.