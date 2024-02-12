Высокопоставленный силовик возглавил тюменский департамент. Инсайд URA.RU подтвердился

В Тюмени директором департамента безопасности жизнедеятельности стал Робакидзе

12 февраля 2024 в 20:24 Размер текста - 17 +

Робакидзе будет работать под началом другого экс-силовика, заместителя главы города Петра Вагина Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени директором департамента безопасности жизнедеятельности назначили бывшего заместителя начальника уголовного розыска областного УМВД Павла Робакидзе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «С 12 января к обязанностям директора департамента безопасности жизнедеятельности приступил Павел Николаевич Робакидзе. <…> Павел Николаевич лично участвовал в мероприятиях, проводимых УМВД, по предупреждению и раскрытию преступлений против собственности, в т. ч. мошенничеств и краж в сфере информационных технологий», — сообщили в мэрии. По данным telegram-канала «Погоны и галстуки», Робакидзе будет работать под началом другого экс-силовика, заместителя главы города Петра Вагина. Отмечается, что именно он лоббировал кандидатуру Робакидзе. Ранее URA.RU писало, что Робакидзе займет должность директора городского департамента. Силовик участвовал в расследовании громких дел. Например, он состоял в опергруппе, которая задержала убийцу восьмилетней тюменской девочки Виталия Бережного. Также он известен тем, что ему удалось привлечь к уголовной ответственности преступных авторитетов Александра Бабанова по кличке Бабан и Юрия Тишенкова по кличке Ганс.

В Тюмени директором департамента безопасности жизнедеятельности назначили бывшего заместителя начальника уголовного розыска областного УМВД Павла Робакидзе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «С 12 января к обязанностям директора департамента безопасности жизнедеятельности приступил Павел Николаевич Робакидзе. <…> Павел Николаевич лично участвовал в мероприятиях, проводимых УМВД, по предупреждению и раскрытию преступлений против собственности, в т. ч. мошенничеств и краж в сфере информационных технологий», — сообщили в мэрии. По данным telegram-канала «Погоны и галстуки», Робакидзе будет работать под началом другого экс-силовика, заместителя главы города Петра Вагина. Отмечается, что именно он лоббировал кандидатуру Робакидзе. Ранее URA.RU писало, что Робакидзе займет должность директора городского департамента. Силовик участвовал в расследовании громких дел. Например, он состоял в опергруппе, которая задержала убийцу восьмилетней тюменской девочки Виталия Бережного. Также он известен тем, что ему удалось привлечь к уголовной ответственности преступных авторитетов Александра Бабанова по кличке Бабан и Юрия Тишенкова по кличке Ганс.