В Тюмени директором департамента безопасности жизнедеятельности назначили бывшего заместителя начальника уголовного розыска областного УМВД Павла Робакидзе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«С 12 января к обязанностям директора департамента безопасности жизнедеятельности приступил Павел Николаевич Робакидзе. <…> Павел Николаевич лично участвовал в мероприятиях, проводимых УМВД, по предупреждению и раскрытию преступлений против собственности, в т. ч. мошенничеств и краж в сфере информационных технологий», — сообщили в мэрии.
По данным telegram-канала «Погоны и галстуки», Робакидзе будет работать под началом другого экс-силовика, заместителя главы города Петра Вагина. Отмечается, что именно он лоббировал кандидатуру Робакидзе.
Ранее URA.RU писало, что Робакидзе займет должность директора городского департамента. Силовик участвовал в расследовании громких дел. Например, он состоял в опергруппе, которая задержала убийцу восьмилетней тюменской девочки Виталия Бережного. Также он известен тем, что ему удалось привлечь к уголовной ответственности преступных авторитетов Александра Бабанова по кличке Бабан и Юрия Тишенкова по кличке Ганс.
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