Высокопоставленный силовик возглавил тюменский департамент. Инсайд URA.RU подтвердился

В Тюмени директором департамента безопасности жизнедеятельности стал Робакидзе
© Служба новостей «URA.RU»
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Администрация города. Тюмень, мэрия, администрация тюмени, мэрия тюмени, администрация города
Робакидзе будет работать под началом другого экс-силовика, заместителя главы города Петра Вагина Фото:

В Тюмени директором департамента безопасности жизнедеятельности назначили бывшего заместителя начальника уголовного розыска областного УМВД Павла Робакидзе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«С 12 января к обязанностям директора департамента безопасности жизнедеятельности приступил Павел Николаевич Робакидзе. <…> Павел Николаевич лично участвовал в мероприятиях, проводимых УМВД, по предупреждению и раскрытию преступлений против собственности, в т. ч. мошенничеств и краж в сфере информационных технологий», — сообщили в мэрии.

По данным telegram-канала «Погоны и галстуки», Робакидзе будет работать под началом другого экс-силовика, заместителя главы города Петра Вагина. Отмечается, что именно он лоббировал кандидатуру Робакидзе.

Ранее URA.RU писало, что Робакидзе займет должность директора городского департамента. Силовик участвовал в расследовании громких дел. Например, он состоял в опергруппе, которая задержала убийцу восьмилетней тюменской девочки Виталия Бережного. Также он известен тем, что ему удалось привлечь к уголовной ответственности преступных авторитетов Александра Бабанова по кличке Бабан и Юрия Тишенкова по кличке Ганс.

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В Тюмени директором департамента безопасности жизнедеятельности назначили бывшего заместителя начальника уголовного розыска областного УМВД Павла Робакидзе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «С 12 января к обязанностям директора департамента безопасности жизнедеятельности приступил Павел Николаевич Робакидзе. <…> Павел Николаевич лично участвовал в мероприятиях, проводимых УМВД, по предупреждению и раскрытию преступлений против собственности, в т. ч. мошенничеств и краж в сфере информационных технологий», — сообщили в мэрии. По данным telegram-канала «Погоны и галстуки», Робакидзе будет работать под началом другого экс-силовика, заместителя главы города Петра Вагина. Отмечается, что именно он лоббировал кандидатуру Робакидзе. Ранее URA.RU писало, что Робакидзе займет должность директора городского департамента. Силовик участвовал в расследовании громких дел. Например, он состоял в опергруппе, которая задержала убийцу восьмилетней тюменской девочки Виталия Бережного. Также он известен тем, что ему удалось привлечь к уголовной ответственности преступных авторитетов Александра Бабанова по кличке Бабан и Юрия Тишенкова по кличке Ганс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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