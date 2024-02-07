Курганский ХК «Зауралье» начнет последнюю выездную серию матчей в сезоне против пермского «Молота»

Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана завершит сезон серией выездных матчей

07 февраля 2024 в 14:27 Размер текста - 17 +

ХК «Зауралье» готовится к последним играм чемпионата ВХЛ сезона 2023/2024 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана готовится к последней серии выездных матчей чемпионата ВХЛ сезона 2023/2024. Первую игру на выезде команда сыграет с лидером турнирной таблицы — ХК «Молот» из Перми. Об этом сообщается на сайте клуба. «12 февраля 2024 года, понедельник. Хоккейный матч: „Молот“ (Пермь) — „Зауралье“ (Курган). Начало встречи: 19:00», — указано в расписании. Первая встреча сезона закончилась победой курганских хоккеистов со счетом 2:0. Следующей выездной игрой после Перми для ХК «Зауралье» станет матч с «Ижсталью» из Ижевска. В сентября 2023 года дома курганцы в упорной борьбе одержали победу со счетом 3:2. В той встрече у хозяев забивали Артем Икамацких, Артур Болтанов и Антон Чуфаров. 16 февраля «Зауралье» ждет выезд в Татарстан, где они встретятся с аутсайдером чемпионата — командой «Челны». Предыдущая игра между командами завершилась с минимальным преимуществом в пользу челнинцев (0:1). Заключительный матч сезона для курганских хоккеистов пройдет 18 февраля в Башкирии против «Тороса». В первой встрече победу со счетом 2:4 одержал коллектив из Нефтекамска. У «Зауралья» дважды две шайбы сумел отыграть Артур Болтанов. В чемпионате ВХЛ — Кубок Шелкового пути сезона 2023/2024 клуб из Кургана после 52 проведенных игр занимается пятое место в турнирной таблице. Ближайшим преследователем «Зауралья» является команда «Химик» из Воскресенска. На первом месте в первенстве с 82 очками идет тюменский «Рубин», на второй строчке с 78 очками расположился «Молот» из Перми. Следом идут тульский «АКМ» и «Югра» их ХМАО. У команд по 78 и 76 очков соответственно. Ранее URA.RU писало, что в последней домашней игре сезона ХК «Зауралье» потерпел самое разгромное поражение в году. Курганские хоккеисты на родном льду проиграла тульскому «АКМ» со счетом 1:6. Главный тренер клуба объяснил провальный матч отсутствием эмоцией у игроков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана готовится к последней серии выездных матчей чемпионата ВХЛ сезона 2023/2024. Первую игру на выезде команда сыграет с лидером турнирной таблицы — ХК «Молот» из Перми. Об этом сообщается на сайте клуба. «12 февраля 2024 года, понедельник. Хоккейный матч: „Молот“ (Пермь) — „Зауралье“ (Курган). Начало встречи: 19:00», — указано в расписании. Первая встреча сезона закончилась победой курганских хоккеистов со счетом 2:0. Следующей выездной игрой после Перми для ХК «Зауралье» станет матч с «Ижсталью» из Ижевска. В сентября 2023 года дома курганцы в упорной борьбе одержали победу со счетом 3:2. В той встрече у хозяев забивали Артем Икамацких, Артур Болтанов и Антон Чуфаров. 16 февраля «Зауралье» ждет выезд в Татарстан, где они встретятся с аутсайдером чемпионата — командой «Челны». Предыдущая игра между командами завершилась с минимальным преимуществом в пользу челнинцев (0:1). Заключительный матч сезона для курганских хоккеистов пройдет 18 февраля в Башкирии против «Тороса». В первой встрече победу со счетом 2:4 одержал коллектив из Нефтекамска. У «Зауралья» дважды две шайбы сумел отыграть Артур Болтанов. В чемпионате ВХЛ — Кубок Шелкового пути сезона 2023/2024 клуб из Кургана после 52 проведенных игр занимается пятое место в турнирной таблице. Ближайшим преследователем «Зауралья» является команда «Химик» из Воскресенска. На первом месте в первенстве с 82 очками идет тюменский «Рубин», на второй строчке с 78 очками расположился «Молот» из Перми. Следом идут тульский «АКМ» и «Югра» их ХМАО. У команд по 78 и 76 очков соответственно. Ранее URA.RU писало, что в последней домашней игре сезона ХК «Зауралье» потерпел самое разгромное поражение в году. Курганские хоккеисты на родном льду проиграла тульскому «АКМ» со счетом 1:6. Главный тренер клуба объяснил провальный матч отсутствием эмоцией у игроков.