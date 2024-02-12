Гало запечатлели с борта ледокола (архивное фото)
Помощник атомного ледокола «Ямал» сумела запечатлеть на камеру редкое природное явление — гало. Об этом сообщили в Федеральном государственном унитарном предприятии «Атомфлот».
«Гало в Обской губе успела сфотографировать третий помощник капитана атомного ледокола „Ямал“ ФГУП „Атомфлот“ Любовь Будникова», — рассказали на странице «Атомфлота» во «ВКонтакте». Фото природного явления было сделано непосредственно на борту судна.
Гало — это редкое оптическое явление, во время которого вокруг Солнца возникает светящееся кольцо. Это атмосферное явление возникает при преломлении световых лучей кристаллами льда.
Гало на Обской губе
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