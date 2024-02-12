Помощник капитана ледокола «Ямал» сфотографировала редкое природное явление. Фото

Эффект гало запечатлели на Обской губе с атомного ледокола «Ямал»
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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, маяк, арктика, ледокол
Гало запечатлели с борта ледокола (архивное фото) Фото:

Помощник атомного ледокола «Ямал» сумела запечатлеть на камеру редкое природное явление — гало. Об этом сообщили в Федеральном государственном унитарном предприятии «Атомфлот».

«Гало в Обской губе успела сфотографировать третий помощник капитана атомного ледокола „Ямал“ ФГУП „Атомфлот“ Любовь Будникова», — рассказали на странице «Атомфлота» во «ВКонтакте». Фото природного явления было сделано непосредственно на борту судна.

Гало — это редкое оптическое явление, во время которого вокруг Солнца возникает светящееся кольцо. Это атмосферное явление возникает при преломлении световых лучей кристаллами льда.

Гало на Обской губе
Гало на Обской губе
Фото:

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Помощник атомного ледокола «Ямал» сумела запечатлеть на камеру редкое природное явление — гало. Об этом сообщили в Федеральном государственном унитарном предприятии «Атомфлот». «Гало в Обской губе успела сфотографировать третий помощник капитана атомного ледокола „Ямал“ ФГУП „Атомфлот“ Любовь Будникова», — рассказали на странице «Атомфлота» во «ВКонтакте». Фото природного явления было сделано непосредственно на борту судна. Гало — это редкое оптическое явление, во время которого вокруг Солнца возникает светящееся кольцо. Это атмосферное явление возникает при преломлении световых лучей кристаллами льда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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