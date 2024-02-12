Власти ХМАО устроят облаву на рысей, которые вышли к жителям

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приют для диких животных и птиц Карена Даллакяна "Спаси меня". Челябинск, животные, рысь у которой нет задних ног, марыся
Жители заметили в Комсомольском двух хищников Фото:

Власти ХМАО устроят облаву на рысей, которые вышли к людям в поселке Комсомольский. Информация была опубликована на странице окружного департамента недропользования «ВКонтакте».

Пост был опубликован после того, как в социальных сетях начали публиковать видео с двумя рысями, которые ходят по поселку Комсомольский. «На прилегающих к поселку Коммунистический общедоступных охотничьих угодьях с сегодняшнего дня до 14 февраля пройдут мероприятия по регулированию численности диких животных», — сказано в сообщении.

Помогут сотрудникам департамента местные охотники. Сообщить о повторных фактах выходы рыси и следах животного можно по телефону 112. «Специалисты департамента совместно с охотниками проведут обследование территорий, чтобы установить факт выхода рыси, оценить обстановку и определить степень угрозы», — сказано в посте.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО был замечен медведь-шатун. Специалисты департамента недропользования провели рейд, однако не смогли обнаружить хищника, о котором жители сообщали в социальных сетях.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти ХМАО устроят облаву на рысей, которые вышли к людям в поселке Комсомольский. Информация была опубликована на странице окружного департамента недропользования «ВКонтакте». Пост был опубликован после того, как в социальных сетях начали публиковать видео с двумя рысями, которые ходят по поселку Комсомольский. «На прилегающих к поселку Коммунистический общедоступных охотничьих угодьях с сегодняшнего дня до 14 февраля пройдут мероприятия по регулированию численности диких животных», — сказано в сообщении. Помогут сотрудникам департамента местные охотники. Сообщить о повторных фактах выходы рыси и следах животного можно по телефону 112. «Специалисты департамента совместно с охотниками проведут обследование территорий, чтобы установить факт выхода рыси, оценить обстановку и определить степень угрозы», — сказано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО был замечен медведь-шатун. Специалисты департамента недропользования провели рейд, однако не смогли обнаружить хищника, о котором жители сообщали в социальных сетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...