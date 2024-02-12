Власти ХМАО устроят облаву на рысей, которые вышли к жителям

12 февраля 2024 в 20:29 Размер текста - 17 +

Жители заметили в Комсомольском двух хищников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти ХМАО устроят облаву на рысей, которые вышли к людям в поселке Комсомольский. Информация была опубликована на странице окружного департамента недропользования «ВКонтакте». Пост был опубликован после того, как в социальных сетях начали публиковать видео с двумя рысями, которые ходят по поселку Комсомольский. «На прилегающих к поселку Коммунистический общедоступных охотничьих угодьях с сегодняшнего дня до 14 февраля пройдут мероприятия по регулированию численности диких животных», — сказано в сообщении. Помогут сотрудникам департамента местные охотники. Сообщить о повторных фактах выходы рыси и следах животного можно по телефону 112. «Специалисты департамента совместно с охотниками проведут обследование территорий, чтобы установить факт выхода рыси, оценить обстановку и определить степень угрозы», — сказано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО был замечен медведь-шатун. Специалисты департамента недропользования провели рейд, однако не смогли обнаружить хищника, о котором жители сообщали в социальных сетях.

Власти ХМАО устроят облаву на рысей, которые вышли к людям в поселке Комсомольский. Информация была опубликована на странице окружного департамента недропользования «ВКонтакте». Пост был опубликован после того, как в социальных сетях начали публиковать видео с двумя рысями, которые ходят по поселку Комсомольский. «На прилегающих к поселку Коммунистический общедоступных охотничьих угодьях с сегодняшнего дня до 14 февраля пройдут мероприятия по регулированию численности диких животных», — сказано в сообщении. Помогут сотрудникам департамента местные охотники. Сообщить о повторных фактах выходы рыси и следах животного можно по телефону 112. «Специалисты департамента совместно с охотниками проведут обследование территорий, чтобы установить факт выхода рыси, оценить обстановку и определить степень угрозы», — сказано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО был замечен медведь-шатун. Специалисты департамента недропользования провели рейд, однако не смогли обнаружить хищника, о котором жители сообщали в социальных сетях.