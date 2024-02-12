Лоббисты меняют правила зачистки рынка уличной торговли в Екатеринбурге

12 февраля 2024 в 22:10 Размер текста - 17 +

Чиновники, вероятно, ожидали, что важный документ примут уже 20 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Гордума Екатеринбурга и мэрия отложат рассмотрение нового положения об условиях уличной торговли, при помощи которого чиновники хотят резко сократить количество точек в городе и вытеснить недобросовестных предпринимателей. Об этом URA.RU рассказал участник встречи профильного вице-мэра Дмитрия Ноженко и других представителей администрации с думской комиссией по экономике днем, 12 февраля. Проект положения 9 февраля журналистам презентовал начальник комитета мэрии по товарному рынку Максим Чаплыгин. Самое заметное из нововведений касается изменения платы за установку киосков. Администрация хочет ввести два коэффициента: первый учитывает место размещения объекта, второй — близость к остановкам. Для некоторых коммерсантов, торгующих в границах так называемого «утюга» (улицы Восточная — Московская — Челюскинцев — Фурманова), то есть в местах с самой высокой проходимостью, платежи могут увеличиться в разы. Также предлагается установить обеспечительные платежи — в размере годовой аренды поверх нее. Если сейчас предприниматель платит, условно, 250 тысяч рублей при заключении договора с властями, то в будущем будет платить 500 тысяч. Дополнительные средства мэрия могла бы использовать, например, в случаях, когда коммерсанты при окончании срока действия контракта или его расторжении не демонтируют свои павильоны (сейчас власти делают это за счет бюджета с последующим взысканием расходов). По одной версии, администрация таким образом поднимает порог входа на рынок, чтобы работать могли только самые состоятельные (не только экономически). По другой — пытается компенсировать выпадающие из-за сокращения количества легальных мест бюджетные доходы. Как минимум часть предложений бизнес не устраивает. И свою позицию до членов думской комиссии, призванной защищать их интересы, большинство крупных участников рынка (в том числе вызывающая раздражение в администрации бизнес-группа «Четырехсотые», контролирующая десятки объектов по всему городу) за последние недели довели. Статья по теме Мэр Екатеринбурга вмешался в два конфликта перед Новым годом «И на переговорах [12 февраля] были аргументированно озвучены сомнения в справедливости расчета коэффициентов, который по заказу администрации провело УрО РАН. Также нерешенными остаются вопросы по обеспечительным платежам, порядку проведения земельных аукционов и изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов», — поделился участник заседания. Второй собеседник уточнил: «Договорились, что на публичном заседании комиссии 13 февраля положение будет отправлено на доработку». В пресс-службе мэрии URA.RU сказали, что информации по теме пока не имеют. Дозвониться до спикера думы Анны Гурарий (дискуссия проходила в ее кабинете — она и была модератором) вечером 12 февраля не удалось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Гордума Екатеринбурга и мэрия отложат рассмотрение нового положения об условиях уличной торговли, при помощи которого чиновники хотят резко сократить количество точек в городе и вытеснить недобросовестных предпринимателей. Об этом URA.RU рассказал участник встречи профильного вице-мэра Дмитрия Ноженко и других представителей администрации с думской комиссией по экономике днем, 12 февраля. Проект положения 9 февраля журналистам презентовал начальник комитета мэрии по товарному рынку Максим Чаплыгин. Самое заметное из нововведений касается изменения платы за установку киосков. Администрация хочет ввести два коэффициента: первый учитывает место размещения объекта, второй — близость к остановкам. Для некоторых коммерсантов, торгующих в границах так называемого «утюга» (улицы Восточная — Московская — Челюскинцев — Фурманова), то есть в местах с самой высокой проходимостью, платежи могут увеличиться в разы. Также предлагается установить обеспечительные платежи — в размере годовой аренды поверх нее. Если сейчас предприниматель платит, условно, 250 тысяч рублей при заключении договора с властями, то в будущем будет платить 500 тысяч. Дополнительные средства мэрия могла бы использовать, например, в случаях, когда коммерсанты при окончании срока действия контракта или его расторжении не демонтируют свои павильоны (сейчас власти делают это за счет бюджета с последующим взысканием расходов). По одной версии, администрация таким образом поднимает порог входа на рынок, чтобы работать могли только самые состоятельные (не только экономически). По другой — пытается компенсировать выпадающие из-за сокращения количества легальных мест бюджетные доходы. «И на переговорах [12 февраля] были аргументированно озвучены сомнения в справедливости расчета коэффициентов, который по заказу администрации провело УрО РАН. Также нерешенными остаются вопросы по обеспечительным платежам, порядку проведения земельных аукционов и изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов», — поделился участник заседания. Второй собеседник уточнил: «Договорились, что на публичном заседании комиссии 13 февраля положение будет отправлено на доработку». В пресс-службе мэрии URA.RU сказали, что информации по теме пока не имеют. Дозвониться до спикера думы Анны Гурарий (дискуссия проходила в ее кабинете — она и была модератором) вечером 12 февраля не удалось.