Семь пассажирских поездов задерживаются из-за аварии в Челябинской области

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Совет неравнодушных граждан. Екатеринбург, поезда, вагоны, ржд
Пассажирам предоставят бесплатное питание, если поезда будут задержаны более, чем на четыре часа Фото:

В Челябинской области из-за аварии на железной дороге 12 февраля задержаны уже два пассажирских поезда, ожидается задержка еще трех. Пассажиры двух пригородных поездов размещены в залах ожидания Златоуста и Бердяуша, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

«12 февраля [из-за аварии на станции Бердяуш]… задержаны пассажирские поезда: № 101 Нижневартовск — Пенза, № 98 Кисловодск — Тында. Ожидается задержка пассажирских поездов № 13 Челябинск — Москва, № 128 Адлер — Красноярск, № 392 Москва — Челябинск», — уточняется в telegram-канале ЮУЖД. Пассажирам предоставят бесплатное питание в случае, если поезда будут задержаны более, чем на четыре часа.

Пассажиры пригородного поезда № 7135 Челябинск — Бакал размещены в зале ожидания вокзала Златоуст. Пассажиры пригородного поезда № 6117 Златоуст — Кропачево находятся на вокзале в Бердяуше. Их в ближайшее время доставят до нужных станций на автобусах.

В Челябинской области на станции Бердяуш 12 февраля столкнулись два поезда. С рельсов сошли десять вагонов. Машинист одного из поездов проехал на запрещающий сигнал светофора. В ОАО «РЖД» работает оперативный штаб. Компания проводит расследование причин происшествия на станции Бердяуш.

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В Челябинской области из-за аварии на железной дороге 12 февраля задержаны уже два пассажирских поезда, ожидается задержка еще трех. Пассажиры двух пригородных поездов размещены в залах ожидания Златоуста и Бердяуша, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). «12 февраля [из-за аварии на станции Бердяуш]… задержаны пассажирские поезда: № 101 Нижневартовск — Пенза, № 98 Кисловодск — Тында. Ожидается задержка пассажирских поездов № 13 Челябинск — Москва, № 128 Адлер — Красноярск, № 392 Москва — Челябинск», — уточняется в telegram-канале ЮУЖД. Пассажирам предоставят бесплатное питание в случае, если поезда будут задержаны более, чем на четыре часа. Пассажиры пригородного поезда № 7135 Челябинск — Бакал размещены в зале ожидания вокзала Златоуст. Пассажиры пригородного поезда № 6117 Златоуст — Кропачево находятся на вокзале в Бердяуше. Их в ближайшее время доставят до нужных станций на автобусах. В Челябинской области на станции Бердяуш 12 февраля столкнулись два поезда. С рельсов сошли десять вагонов. Машинист одного из поездов проехал на запрещающий сигнал светофора. В ОАО «РЖД» работает оперативный штаб. Компания проводит расследование причин происшествия на станции Бердяуш.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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