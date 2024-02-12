Появилось видео, как таксист насмерть сбил курьера в Екатеринбурге

Момент ДТП в Екатеринбурге, когда таксист сбил насмерть курьера службы доставки, попал на видео. Смертельная авария произошла напротив дома №22/1 на улице Большакова 11 февраля.
На кадрах, опубликованных telegram-каналом «Екатеринбург. Главное» (администрируется пресс-службой мэрии) заметно, что в момент, когда курьер пересекал проезжую часть на велосипеде, водитель такси решил проехать на желтый сигнал светофора. После происшествия к Алиджону Курбонову сбежались люди, пытаясь помочь.
Курьер скончался до приезда медиков. У Курбонова осталась беременная супруга и полуторагодовая дочь. Брат погибшего заявлял, что мужчина работал около трех-четырех лет в доставке и был всегда аккуратен.
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