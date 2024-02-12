12 февраля 2024

Появилось видео, как таксист насмерть сбил курьера в Екатеринбурге

В Екатеринбурге водитель сбил насмерть курьера службы доставки
© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя иллюминация на улицах города. Екатеринбург, велосипедист, курьер
Погибшему курьеру Алиджону Курбонову было 32 года (архивное фото) Фото:

Момент ДТП в Екатеринбурге, когда таксист сбил насмерть курьера службы доставки, попал на видео. Смертельная авария произошла напротив дома №22/1 на улице Большакова 11 февраля.

На кадрах, опубликованных telegram-каналом «Екатеринбург. Главное» (администрируется пресс-службой мэрии) заметно, что в момент, когда курьер пересекал проезжую часть на велосипеде, водитель такси решил проехать на желтый сигнал светофора. После происшествия к Алиджону Курбонову сбежались люди, пытаясь помочь.

Курьер скончался до приезда медиков. У Курбонова осталась беременная супруга и полуторагодовая дочь. Брат погибшего заявлял, что мужчина работал около трех-четырех лет в доставке и был всегда аккуратен.

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Момент ДТП в Екатеринбурге, когда таксист сбил насмерть курьера службы доставки, попал на видео. Смертельная авария произошла напротив дома №22/1 на улице Большакова 11 февраля. На кадрах, опубликованных telegram-каналом «Екатеринбург. Главное» (администрируется пресс-службой мэрии) заметно, что в момент, когда курьер пересекал проезжую часть на велосипеде, водитель такси решил проехать на желтый сигнал светофора. После происшествия к Алиджону Курбонову сбежались люди, пытаясь помочь. Курьер скончался до приезда медиков. У Курбонова осталась беременная супруга и полуторагодовая дочь. Брат погибшего заявлял, что мужчина работал около трех-четырех лет в доставке и был всегда аккуратен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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