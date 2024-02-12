Происшествия ДТП Появилось видео, как таксист насмерть сбил курьера в Екатеринбурге В Екатеринбурге водитель сбил насмерть курьера службы доставки 12 февраля 2024 в 23:10 Размер текста - 17 + Погибшему курьеру Алиджону Курбонову было 32 года (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Момент ДТП в Екатеринбурге, когда таксист сбил насмерть курьера службы доставки, попал на видео. Смертельная авария произошла напротив дома №22/1 на улице Большакова 11 февраля. На кадрах, опубликованных telegram-каналом «Екатеринбург. Главное» (администрируется пресс-службой мэрии) заметно, что в момент, когда курьер пересекал проезжую часть на велосипеде, водитель такси решил проехать на желтый сигнал светофора. После происшествия к Алиджону Курбонову сбежались люди, пытаясь помочь. Курьер скончался до приезда медиков. У Курбонова осталась беременная супруга и полуторагодовая дочь. Брат погибшего заявлял, что мужчина работал около трех-четырех лет в доставке и был всегда аккуратен. Момент ДТП в Екатеринбурге, когда таксист сбил насмерть курьера службы доставки, попал на видео. Смертельная авария произошла напротив дома №22/1 на улице Большакова 11 февраля. На кадрах, опубликованных telegram-каналом «Екатеринбург. Главное» (администрируется пресс-службой мэрии) заметно, что в момент, когда курьер пересекал проезжую часть на велосипеде, водитель такси решил проехать на желтый сигнал светофора. После происшествия к Алиджону Курбонову сбежались люди, пытаясь помочь. Курьер скончался до приезда медиков. У Курбонова осталась беременная супруга и полуторагодовая дочь. Брат погибшего заявлял, что мужчина работал около трех-четырех лет в доставке и был всегда аккуратен. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям