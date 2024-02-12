Россиянам раскрыли, когда наступит дефицит бананов

РСХБ: дефицит бананов в России может начаться через месяц

13 февраля 2024 в 00:21 Размер текста - 17 +

Нехватку бананов можно компенсировать, выращивая их в России Фото: Денис Моргунов © URA.RU Россиян могут ожидать перебои с поставками бананов из Эквадора на фоне запрета импорта продукции пяти эквадорских производителей. Такое мнение выразил руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков. «Ощутимая нехватка бананов начнется примерно через месяц. Это связано с тем, что отправленные партии успеют дойти до российских магазинов», — сказал Князьков «Газете.Ru». По мнению руководителя, временную нехватку можно компенсировать, выращивая бананы в России. Успешные опыты уже проводились в Краснодарском крае. Ранее Россия ограничила ввоз бананов из Эквадора из-за обнаруженных в них многоядных мух-горбаток. Цены на них могут достигнуть «психологического порога» в 200 рублей за килограмм, при котором потребитель еще может совершать покупки, но дальнейшее увеличение стоимости может привести к снижению спроса. Ввозить бананы в РФ начала и Индия, а первую партию отгрузили в январе 2024 года, пишет RT.

Россиян могут ожидать перебои с поставками бананов из Эквадора на фоне запрета импорта продукции пяти эквадорских производителей. Такое мнение выразил руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков. «Ощутимая нехватка бананов начнется примерно через месяц. Это связано с тем, что отправленные партии успеют дойти до российских магазинов», — сказал Князьков «Газете.Ru». По мнению руководителя, временную нехватку можно компенсировать, выращивая бананы в России. Успешные опыты уже проводились в Краснодарском крае. Ранее Россия ограничила ввоз бананов из Эквадора из-за обнаруженных в них многоядных мух-горбаток. Цены на них могут достигнуть «психологического порога» в 200 рублей за килограмм, при котором потребитель еще может совершать покупки, но дальнейшее увеличение стоимости может привести к снижению спроса. Ввозить бананы в РФ начала и Индия, а первую партию отгрузили в январе 2024 года, пишет RT.