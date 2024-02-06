Как ограничения на ввоз бананов из Эквадора повлияют на цены в России

Эквадор требует РФ проверить санитарные нормы после запрета на ввоз бананов

06 февраля 2024 в 20:25 Размер текста - 17 +

Цены на бананы могут достигнуть «психологического порога» в 200 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU РФ ограничила ввоз бананов из Эквадора. Россельхознадзор сообщил, что в последних партиях в плодах были обнаружены многоядные мухи-горбатки. URA.RU расскажет, как ограничения на ввоз бананов повлияют на цены в РФ. Запрет на ввоз бананов из Эквадора: меры Россельхознадзора Россельхознадзор принял меры по ограничению ввоза бананов из Эквадора из-за обнаружения в плодах многоядной мухи-горбатки. Ведомство обратилось к эквадорским властям с просьбой временно отозвать сертификаты у пяти компаний-экспортеров, допустивших нарушения. В случае невыполнения этих требований, РФ ввести дополнительные ограничения на ввоз бананов из этой страны. Однако торговое представительство Эквадора в России просит Россельхознадзор проверить санитарные нормы. Многоядная муха-горбатка представляет собой угрозу не только для продуктов питания, но и может наносить вред здоровью животных и человека. В связи с этим, важность соблюдения фитосанитарных норм при импорте продуктов питания является первостепенной. Где растут бананы Существует около тысячи сортов бананов, и они культивируются в более чем 150 странах. Наибольшей популярностью пользуется сорт Кавендиш, составляющий почти половину всего мирового производства бананов. Ведущими странами по выращиванию бананов являются Индия, Китай и Индонезия, в то время как крупнейшими экспортерами остаются латиноамериканские страны, такие как Эквадор, Бразилия и Коста-Рика. Откуда везут бананы в Россию До недавнего времени основным источником бананов для российского рынка был Эквадор, который поставлял от 92 до 98% всех импортируемых бананов. Эквадорские бананы доставлялись в РФ морским транспортом, где они проводят несколько недель в пути. Как везут бананы в РФ Для морской транспортировки бананов в Россию используются в основном два типа судов: контейнеровозы и рефрижераторные корабли. Контейнеровозы перевозят груз в закрытых контейнерах, что обеспечивает защиту от внешних воздействий. Рефрижераторные суда, в свою очередь, имеют специальные охлаждаемые трюмы для перевозки продуктов, требующих определенного температурного режима. В случае с бананами, поддерживается температура около 13,5 градуса тепла, что является оптимальным условием для сохранения их свежести в течение всего 18—24 дневного пути. По прибытии в порт бананы тщательно осматриваются на предмет повреждений или признаков болезней. Зеленые и неповрежденные плоды отправляются на следующий этап — газацию, в то время как товар с дефектами может быть отклонен. Процедура растаможивания — следующий важный этап, после которого бананы направляются в специальные камеры для дозревания. В течение 5—7 дней фрукты подвергаются воздействию смеси газов, включая этилен и азот. Этот процесс не только ускоряет созревание, но и делает его более равномерным, хотя абсолютно одинаковый цвет всех плодов достичь сложно из-за различий в их первоначальном росте и развитии. После дозревания бананы проходят еще один контроль в распределительном центре, где их снова проверяют на качество и готовность к продаже. Затем фрукты отправляются в магазины, где их ждут покупатели. Будет ли дефицит бананов в России Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов выразил обеспокоенность в связи с неожиданным решением властей. Он подчеркнул в беседе с «Парламенской газете», что рынку предстоит решить возникшие вопросы, включая поиск новых поставщиков и налаживание логистических коридоров. Учитывая, что временной лаг на поставку бананов может составлять до 40 дней, задача осложняется необходимостью быстрого реагирования. Возможной альтернативой может стать увеличение поставок из Индии и Китая, однако и здесь есть свои трудности. Индия, производящая бананов в четыре раза больше Эквадора, использует большую часть урожая для удовлетворения потребностей собственного населения. Переориентация индийских поставок на российский рынок в короткие сроки остается под вопросом. Даже если это удастся, то цены на индийские бананы в России будут выше из-за новых логистических маршрутов. Андрей Карпов предполагает, что цены на бананы могут достигнуть «психологического порога» в 200 рублей за килограмм. Это уровень, при котором потребитель еще готов совершать покупки, но дальнейшее увеличение может привести к снижению спроса. Вследствие этого, возможно, увеличится стоимость и других фруктов, таких как яблоки и цитрусовые, которые традиционно конкурируют с бананами на рынке. Эксперты предупреждают, что расширение санкций против эквадорских поставщиков может вызвать аналогичную ситуацию, как с недавним дефицитом яиц. Отсутствие возможности приобрести бананы заставит потребителей переключиться на другие фрукты, что в свою очередь спровоцирует рост цен на них из-за возросшего спроса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

РФ ограничила ввоз бананов из Эквадора. Россельхознадзор сообщил, что в последних партиях в плодах были обнаружены многоядные мухи-горбатки. URA.RU расскажет, как ограничения на ввоз бананов повлияют на цены в РФ. Россельхознадзор принял меры по ограничению ввоза бананов из Эквадора из-за обнаружения в плодах многоядной мухи-горбатки. Ведомство обратилось к эквадорским властям с просьбой временно отозвать сертификаты у пяти компаний-экспортеров, допустивших нарушения. В случае невыполнения этих требований, РФ ввести дополнительные ограничения на ввоз бананов из этой страны. Однако торговое представительство Эквадора в России просит Россельхознадзор проверить санитарные нормы. Многоядная муха-горбатка представляет собой угрозу не только для продуктов питания, но и может наносить вред здоровью животных и человека. В связи с этим, важность соблюдения фитосанитарных норм при импорте продуктов питания является первостепенной. Существует около тысячи сортов бананов, и они культивируются в более чем 150 странах. Наибольшей популярностью пользуется сорт Кавендиш, составляющий почти половину всего мирового производства бананов. Ведущими странами по выращиванию бананов являются Индия, Китай и Индонезия, в то время как крупнейшими экспортерами остаются латиноамериканские страны, такие как Эквадор, Бразилия и Коста-Рика. До недавнего времени основным источником бананов для российского рынка был Эквадор, который поставлял от 92 до 98% всех импортируемых бананов. Эквадорские бананы доставлялись в РФ морским транспортом, где они проводят несколько недель в пути. Для морской транспортировки бананов в Россию используются в основном два типа судов: контейнеровозы и рефрижераторные корабли. Контейнеровозы перевозят груз в закрытых контейнерах, что обеспечивает защиту от внешних воздействий. Рефрижераторные суда, в свою очередь, имеют специальные охлаждаемые трюмы для перевозки продуктов, требующих определенного температурного режима. В случае с бананами, поддерживается температура около 13,5 градуса тепла, что является оптимальным условием для сохранения их свежести в течение всего 18—24 дневного пути. По прибытии в порт бананы тщательно осматриваются на предмет повреждений или признаков болезней. Зеленые и неповрежденные плоды отправляются на следующий этап — газацию, в то время как товар с дефектами может быть отклонен. Процедура растаможивания — следующий важный этап, после которого бананы направляются в специальные камеры для дозревания. В течение 5—7 дней фрукты подвергаются воздействию смеси газов, включая этилен и азот. Этот процесс не только ускоряет созревание, но и делает его более равномерным, хотя абсолютно одинаковый цвет всех плодов достичь сложно из-за различий в их первоначальном росте и развитии. После дозревания бананы проходят еще один контроль в распределительном центре, где их снова проверяют на качество и готовность к продаже. Затем фрукты отправляются в магазины, где их ждут покупатели. Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов выразил обеспокоенность в связи с неожиданным решением властей. Он подчеркнул в беседе с «Парламенской газете», что рынку предстоит решить возникшие вопросы, включая поиск новых поставщиков и налаживание логистических коридоров. Учитывая, что временной лаг на поставку бананов может составлять до 40 дней, задача осложняется необходимостью быстрого реагирования. Возможной альтернативой может стать увеличение поставок из Индии и Китая, однако и здесь есть свои трудности. Индия, производящая бананов в четыре раза больше Эквадора, использует большую часть урожая для удовлетворения потребностей собственного населения. Переориентация индийских поставок на российский рынок в короткие сроки остается под вопросом. Даже если это удастся, то цены на индийские бананы в России будут выше из-за новых логистических маршрутов. Андрей Карпов предполагает, что цены на бананы могут достигнуть «психологического порога» в 200 рублей за килограмм. Это уровень, при котором потребитель еще готов совершать покупки, но дальнейшее увеличение может привести к снижению спроса. Вследствие этого, возможно, увеличится стоимость и других фруктов, таких как яблоки и цитрусовые, которые традиционно конкурируют с бананами на рынке. Эксперты предупреждают, что расширение санкций против эквадорских поставщиков может вызвать аналогичную ситуацию, как с недавним дефицитом яиц. Отсутствие возможности приобрести бананы заставит потребителей переключиться на другие фрукты, что в свою очередь спровоцирует рост цен на них из-за возросшего спроса.