Из Челябинска в Севастополь запустят дополнительный поезд

13 февраля 2024 в 02:20 Размер текста - 17 +

Из Челябинска поезд отправится в Крым 24 мая Фото: Денис Моргунов © URA.RU На период летних отпусков с мая по сентябрь из Челябинска в Севастополь запустят дополнительный скорый поезд сети «Таврия», который будет отправляться один раз в неделю. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ). «На период летних отпусков и каникул „Гранд Сервис Экспресс“ увеличивает курсирование и количество поездов [в Крым]», — уточняется в telegram-канале ГСЭ. Из Челябинска планируется запустить сезонный поезд №193/194 Челябинск — Севастополь. Отправляться он будет один раз в неделю. Из Севастополя по вторникам с 21 мая по 15 октября, из Челябинска по пятницам с 24 мая по 18 октября. В апреле частный железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» увеличит количество вагонов для проезда с животными, сообщали ранее в пресс-службе компании. Плацкартные вагоны класса обслуживания 3Б (можно с животными — прим. URA.RU) будут добавлены, в том числе в поезд № 193/194 Челябинск — Севастополь.

На период летних отпусков с мая по сентябрь из Челябинска в Севастополь запустят дополнительный скорый поезд сети «Таврия», который будет отправляться один раз в неделю. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ). «На период летних отпусков и каникул „Гранд Сервис Экспресс“ увеличивает курсирование и количество поездов [в Крым]», — уточняется в telegram-канале ГСЭ. Из Челябинска планируется запустить сезонный поезд №193/194 Челябинск — Севастополь. Отправляться он будет один раз в неделю. Из Севастополя по вторникам с 21 мая по 15 октября, из Челябинска по пятницам с 24 мая по 18 октября. В апреле частный железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» увеличит количество вагонов для проезда с животными, сообщали ранее в пресс-службе компании. Плацкартные вагоны класса обслуживания 3Б (можно с животными — прим. URA.RU) будут добавлены, в том числе в поезд № 193/194 Челябинск — Севастополь.