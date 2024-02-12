12 февраля 2024

Из Челябинска в Севастополь запустят дополнительный поезд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Железнодорожный вокзал. Тюмень, вокзал, поезд, железнодорожный вокзал, вагон, жд, жд вокзал, жд вагон
Из Челябинска поезд отправится в Крым 24 мая Фото:

На период летних отпусков с мая по сентябрь из Челябинска в Севастополь запустят дополнительный скорый поезд сети «Таврия», который будет отправляться один раз в неделю. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).

«На период летних отпусков и каникул „Гранд Сервис Экспресс“ увеличивает курсирование и количество поездов [в Крым]», — уточняется в telegram-канале ГСЭ. Из Челябинска планируется запустить сезонный поезд №193/194 Челябинск — Севастополь. Отправляться он будет один раз в неделю. Из Севастополя по вторникам с 21 мая по 15 октября, из Челябинска по пятницам с 24 мая по 18 октября.

В апреле частный железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» увеличит количество вагонов для проезда с животными, сообщали ранее в пресс-службе компании. Плацкартные вагоны класса обслуживания 3Б (можно с животными — прим. URA.RU) будут добавлены, в том числе в поезд № 193/194 Челябинск — Севастополь.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На период летних отпусков с мая по сентябрь из Челябинска в Севастополь запустят дополнительный скорый поезд сети «Таврия», который будет отправляться один раз в неделю. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ). «На период летних отпусков и каникул „Гранд Сервис Экспресс“ увеличивает курсирование и количество поездов [в Крым]», — уточняется в telegram-канале ГСЭ. Из Челябинска планируется запустить сезонный поезд №193/194 Челябинск — Севастополь. Отправляться он будет один раз в неделю. Из Севастополя по вторникам с 21 мая по 15 октября, из Челябинска по пятницам с 24 мая по 18 октября. В апреле частный железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» увеличит количество вагонов для проезда с животными, сообщали ранее в пресс-службе компании. Плацкартные вагоны класса обслуживания 3Б (можно с животными — прим. URA.RU) будут добавлены, в том числе в поезд № 193/194 Челябинск — Севастополь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...