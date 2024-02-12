12 февраля 2024

Bloomberg: Зеленский отправится турне по Европе, чтобы просить помощи Украине

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Спецоперация РФ на Украине

Поездку по странам Западной Европы планирует президент Украины Владимир Зеленский, чтоб просить помощи для ВСУ. Об этом сообщил источник. Известно, что турне состоится в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности.

«Зеленский планирует поездку по странам западной Европы в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует 16 февраля. Он может посетить Париж и Берлин», — передает информацию источника Bloomberg. Уточняется, что окончательно поездка н согласована. Собеседник агентства предполагает, что Зеленский будет настаивать на переговорах о гарантиях безопасности.

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Поездку по странам Западной Европы планирует президент Украины Владимир Зеленский, чтоб просить помощи для ВСУ. Об этом сообщил источник. Известно, что турне состоится в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности. «Зеленский планирует поездку по странам западной Европы в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует 16 февраля. Он может посетить Париж и Берлин», — передает информацию источника Bloomberg. Уточняется, что окончательно поездка н согласована. Собеседник агентства предполагает, что Зеленский будет настаивать на переговорах о гарантиях безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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