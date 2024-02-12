Bloomberg: Зеленский отправится турне по Европе, чтобы просить помощи Украине

13 февраля 2024 в 02:58 Размер текста - 17 +

. Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поездку по странам Западной Европы планирует президент Украины Владимир Зеленский, чтоб просить помощи для ВСУ. Об этом сообщил источник. Известно, что турне состоится в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности. «Зеленский планирует поездку по странам западной Европы в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует 16 февраля. Он может посетить Париж и Берлин», — передает информацию источника Bloomberg. Уточняется, что окончательно поездка н согласована. Собеседник агентства предполагает, что Зеленский будет настаивать на переговорах о гарантиях безопасности.

Поездку по странам Западной Европы планирует президент Украины Владимир Зеленский, чтоб просить помощи для ВСУ. Об этом сообщил источник. Известно, что турне состоится в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности. «Зеленский планирует поездку по странам западной Европы в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует 16 февраля. Он может посетить Париж и Берлин», — передает информацию источника Bloomberg. Уточняется, что окончательно поездка н согласована. Собеседник агентства предполагает, что Зеленский будет настаивать на переговорах о гарантиях безопасности.