Бастрыкин потребовал доклад о расследовании ДТП, в котором погибла юная пермячка

13 февраля 2024 в 05:33 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела Фото: Следственный комитет РФ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного из-за ДТП, в котором погибла 12-летняя жительница Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Следственными органами в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения“. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах», — сообщили в telegram-канале ведомства. В ДТП в Пермском крае 10 февраля погибла 12-летняя девочка. Авария произошла на повороте в Полазну. Водитель Mercedes, из-за которого погиб ребенок, был пьян и лишен прав за езду в нетрезвом виде.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного из-за ДТП, в котором погибла 12-летняя жительница Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Следственными органами в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения“. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах», — сообщили в telegram-канале ведомства. В ДТП в Пермском крае 10 февраля погибла 12-летняя девочка. Авария произошла на повороте в Полазну. Водитель Mercedes, из-за которого погиб ребенок, был пьян и лишен прав за езду в нетрезвом виде.