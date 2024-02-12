12 февраля 2024

Бастрыкин потребовал доклад о расследовании ДТП, в котором погибла юная пермячка

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного из-за ДТП, в котором погибла 12-летняя жительница Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следственными органами в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения“. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах», — сообщили в telegram-канале ведомства.

В ДТП в Пермском крае 10 февраля погибла 12-летняя девочка. Авария произошла на повороте в Полазну. Водитель Mercedes, из-за которого погиб ребенок, был пьян и лишен прав за езду в нетрезвом виде.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного из-за ДТП, в котором погибла 12-летняя жительница Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Следственными органами в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения“. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах», — сообщили в telegram-канале ведомства. В ДТП в Пермском крае 10 февраля погибла 12-летняя девочка. Авария произошла на повороте в Полазну. Водитель Mercedes, из-за которого погиб ребенок, был пьян и лишен прав за езду в нетрезвом виде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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