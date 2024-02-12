В ЯНАО школьникам рекомендовали остаться дома из-за морозов

13 февраля 2024 в 06:53 Размер текста - 17 +

Городские власти рекомендовали школьникам оставаться дома из-за морозов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ноябрьске и Новом Уренгое (ЯНАО) школьникам первой смены рекомендовали оставаться дома из-за низких температур. Власти городов выпустили в соцсети соответствующие сообщения. «Информируем, что сейчас в Новом Уренгое -39 градусов, ветер северный 2 м/с. Неблагоприятные погодные условия для учащихся с 1 по 8 класс. Информация для первой смены обучающихся», — сообщается в telegram-канале мэрии Нового Уренгоя. Аналогичное сообщение выпустили власти Ноябрьска. «По сообщению Единой дежурно-диспетчерской службы на 6:00 в Ноябрьске температура -37 градусов, ветер 2 м/с. В связи с температурным режимом нахождение детей с 1 по 6 класс на улице не рекомендуется и небезопасно», — сообщила мэрия города в telegram-канале. В Надыме рекомендация остаться дома распространяется на школьников с 1-й по 11-й класс, а в Салехарде — с 1-й по 4-й класс. В Тарко-Сале ночью морозы опускались до -39 градусов, поэтому школьникам с 1-й по 8-й класс предписано не посещать занятия. Утром 13 февраля в соседнем регионе ХМАО большая часть школьников первой смены осталась дома из-за холодов. В регионе на утро столбики термометров в некоторых городах опустились до -37 градусов.

В Ноябрьске и Новом Уренгое (ЯНАО) школьникам первой смены рекомендовали оставаться дома из-за низких температур. Власти городов выпустили в соцсети соответствующие сообщения. «Информируем, что сейчас в Новом Уренгое -39 градусов, ветер северный 2 м/с. Неблагоприятные погодные условия для учащихся с 1 по 8 класс. Информация для первой смены обучающихся», — сообщается в telegram-канале мэрии Нового Уренгоя. Аналогичное сообщение выпустили власти Ноябрьска. «По сообщению Единой дежурно-диспетчерской службы на 6:00 в Ноябрьске температура -37 градусов, ветер 2 м/с. В связи с температурным режимом нахождение детей с 1 по 6 класс на улице не рекомендуется и небезопасно», — сообщила мэрия города в telegram-канале. В Надыме рекомендация остаться дома распространяется на школьников с 1-й по 11-й класс, а в Салехарде — с 1-й по 4-й класс. В Тарко-Сале ночью морозы опускались до -39 градусов, поэтому школьникам с 1-й по 8-й класс предписано не посещать занятия. Утром 13 февраля в соседнем регионе ХМАО большая часть школьников первой смены осталась дома из-за холодов. В регионе на утро столбики термометров в некоторых городах опустились до -37 градусов.