В ХМАО закрыли больницу на карантин из-за кори

Карантин из-за кори в больнице в ХМАО продлится до 27 февраля.
В поселке Федоровский Сургутского района ХМАО закрыли больницу из-за кори. Карантин продлится до 27 февраля.
«В связи с введением карантина по кори прекращается плановый прием пациентов по адресу г. п. Федоровский ул. Федорова 2, ул. Федорова 2/1 с 12.02.2024 г. по 27.02.2024 г. Экстренная и неотложная помощь оказывается в прежнем режиме», — указано в объявлении на официальном сайте Федоровской городской больницы.
Ранее URA.RU писало, что в городе ХМАО усилили меры борьбы с корью. При обнаружении признаков болезни у жителя подъезда всех его соседей заносят в базу поликлиник в качестве контактных лиц.
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