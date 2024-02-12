12 февраля 2024

В ХМАО закрыли больницу на карантин из-за кори

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Объявление о заболеваниях кори в подъезде дома по адресу ул. Ольховская, 25/1. Екатеринбург, эпидемия, заболевание, корь
Карантин из-за кори в больнице в ХМАО продлится до 27 февраля. Фото:

В поселке Федоровский Сургутского района ХМАО закрыли больницу из-за кори. Карантин продлится до 27 февраля.

«В связи с введением карантина по кори прекращается плановый прием пациентов по адресу г. п. Федоровский ул. Федорова 2, ул. Федорова 2/1 с 12.02.2024 г. по 27.02.2024 г. Экстренная и неотложная помощь оказывается в прежнем режиме», — указано в объявлении на официальном сайте Федоровской городской больницы.

Ранее URA.RU писало, что в городе ХМАО усилили меры борьбы с корью. При обнаружении признаков болезни у жителя подъезда всех его соседей заносят в базу поликлиник в качестве контактных лиц.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Федоровский Сургутского района ХМАО закрыли больницу из-за кори. Карантин продлится до 27 февраля. «В связи с введением карантина по кори прекращается плановый прием пациентов по адресу г. п. Федоровский ул. Федорова 2, ул. Федорова 2/1 с 12.02.2024 г. по 27.02.2024 г. Экстренная и неотложная помощь оказывается в прежнем режиме», — указано в объявлении на официальном сайте Федоровской городской больницы. Ранее URA.RU писало, что в городе ХМАО усилили меры борьбы с корью. При обнаружении признаков болезни у жителя подъезда всех его соседей заносят в базу поликлиник в качестве контактных лиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...