В Нижневартовске усилят меры по борьбе с корью

18 января 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске усилят меры профилактики от кори Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из-за вспышки кори в Нижневартовске вводятся усиленные меры профилактики. Теперь, если кто-то из югорчан заболел, все жители его подъезда автоматически заносятся в базу поликлиник в качестве контактных лиц. «Медики получили следующую инструкцию: если в доме в подъезде выявлен больной корью, то данные всех жильцов, как контактных, будут передавать в поликлиники», — передает слова инсайдера телеканал «Мегаполис». У тех из них, кто не привился, будут брать кровь на антитела. А в случае отрицательного результата на 21 день отправят на карантин. Для уточнения подробностей, журналист агентства направил запрос в адрес пресс-службы департамента здравоохранения ХМАО. На момент публикации новости ответ получен не был. В окружном управлении Роспотребнадзора URA.RU рассказали, что в первую очередь важно привиться от кори тем, кто находится в группе риска. Это люди от 35 лет, у которых только одна прививка. Таким югорчанам необходимо пройти повторную вакцинацию. Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовской городской поликлинике организовали корь-центры для заболевших корью и контактных. Кроме того, в городе ввели запрет на проведение массовых мероприятий и перевели школьников на дистант до 21 января.

Из-за вспышки кори в Нижневартовске вводятся усиленные меры профилактики. Теперь, если кто-то из югорчан заболел, все жители его подъезда автоматически заносятся в базу поликлиник в качестве контактных лиц. «Медики получили следующую инструкцию: если в доме в подъезде выявлен больной корью, то данные всех жильцов, как контактных, будут передавать в поликлиники», — передает слова инсайдера телеканал «Мегаполис». У тех из них, кто не привился, будут брать кровь на антитела. А в случае отрицательного результата на 21 день отправят на карантин. Для уточнения подробностей, журналист агентства направил запрос в адрес пресс-службы департамента здравоохранения ХМАО. На момент публикации новости ответ получен не был. В окружном управлении Роспотребнадзора URA.RU рассказали, что в первую очередь важно привиться от кори тем, кто находится в группе риска. Это люди от 35 лет, у которых только одна прививка. Таким югорчанам необходимо пройти повторную вакцинацию. Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовской городской поликлинике организовали корь-центры для заболевших корью и контактных. Кроме того, в городе ввели запрет на проведение массовых мероприятий и перевели школьников на дистант до 21 января.