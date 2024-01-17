17 января 2024

В Нижневартовске усилят меры по борьбе с корью

© Служба новостей «URA.RU»
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Объявление о заболеваниях кори в подъезде дома по адресу ул. Ольховская, 25/1. Екатеринбург, эпидемия, заболевание, корь
В Нижневартовске усилят меры профилактики от кори Фото:

Из-за вспышки кори в Нижневартовске вводятся усиленные меры профилактики. Теперь, если кто-то из югорчан заболел, все жители его подъезда автоматически заносятся в базу поликлиник в качестве контактных лиц.

«Медики получили следующую инструкцию: если в доме в подъезде выявлен больной корью, то данные всех жильцов, как контактных, будут передавать в поликлиники», — передает слова инсайдера телеканал «Мегаполис». У тех из них, кто не привился, будут брать кровь на антитела. А в случае отрицательного результата на 21 день отправят на карантин.

Для уточнения подробностей, журналист агентства направил запрос в адрес пресс-службы департамента здравоохранения ХМАО. На момент публикации новости ответ получен не был.

В окружном управлении Роспотребнадзора URA.RU рассказали, что в первую очередь важно привиться от кори тем, кто находится в группе риска. Это люди от 35 лет, у которых только одна прививка. Таким югорчанам необходимо пройти повторную вакцинацию.

Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовской городской поликлинике организовали корь-центры для заболевших корью и контактных. Кроме того, в городе ввели запрет на проведение массовых мероприятий и перевели школьников на дистант до 21 января.

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Из-за вспышки кори в Нижневартовске вводятся усиленные меры профилактики. Теперь, если кто-то из югорчан заболел, все жители его подъезда автоматически заносятся в базу поликлиник в качестве контактных лиц. «Медики получили следующую инструкцию: если в доме в подъезде выявлен больной корью, то данные всех жильцов, как контактных, будут передавать в поликлиники», — передает слова инсайдера телеканал «Мегаполис». У тех из них, кто не привился, будут брать кровь на антитела. А в случае отрицательного результата на 21 день отправят на карантин. Для уточнения подробностей, журналист агентства направил запрос в адрес пресс-службы департамента здравоохранения ХМАО. На момент публикации новости ответ получен не был. В окружном управлении Роспотребнадзора URA.RU рассказали, что в первую очередь важно привиться от кори тем, кто находится в группе риска. Это люди от 35 лет, у которых только одна прививка. Таким югорчанам необходимо пройти повторную вакцинацию. Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовской городской поликлинике организовали корь-центры для заболевших корью и контактных. Кроме того, в городе ввели запрет на проведение массовых мероприятий и перевели школьников на дистант до 21 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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