12 февраля 2024

Подростка, обвиняемого в двойном убийстве в Екатеринбурге, оставили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения подростку Дмитрию Дубовичу. Екатеринбург, уголовное дело, арест, подозреваемый, подсудимый, судебное заседание, суд, клетка, подросток убийца, дубович дмитрий
Подросток находится в СИЗО с ноября 2023 года Фото:
новость из сюжета
Школьник зарезал свою подругу в Екатеринбурге

Подростку из Екатеринбурга, который обвиняется в убийстве 14-летней подруги и ее 62-летней матери, продлили арест. Об этом URA.RU сообщили в Железнодорожном районном суде города.

«Он будет находиться в СИЗО по 13 апреля включительно. В общей сложности, арест продлен до пяти месяцев», — пояснили в суде.

О двойном убийстве в Железнодорожном районе Екатеринбурга стало известно 14 ноября 2023 года. Подозреваемым стал 16-летний школьник. По предварительным данным, он зарезал подругу из-за ревности к старшему брату, а ее маму — чтобы скрыть первое преступление. Затем он своровал банковскую карточку женщины. Парня признали вменяемым. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

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Подростку из Екатеринбурга, который обвиняется в убийстве 14-летней подруги и ее 62-летней матери, продлили арест. Об этом URA.RU сообщили в Железнодорожном районном суде города. «Он будет находиться в СИЗО по 13 апреля включительно. В общей сложности, арест продлен до пяти месяцев», — пояснили в суде. О двойном убийстве в Железнодорожном районе Екатеринбурга стало известно 14 ноября 2023 года. Подозреваемым стал 16-летний школьник. По предварительным данным, он зарезал подругу из-за ревности к старшему брату, а ее маму — чтобы скрыть первое преступление. Затем он своровал банковскую карточку женщины. Парня признали вменяемым. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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