Подростка, обвиняемого в двойном убийстве в Екатеринбурге, оставили в СИЗО

Подростку из Екатеринбурга, который обвиняется в убийстве 14-летней подруги и ее 62-летней матери, продлили арест. Об этом URA.RU сообщили в Железнодорожном районном суде города.
«Он будет находиться в СИЗО по 13 апреля включительно. В общей сложности, арест продлен до пяти месяцев», — пояснили в суде.
О двойном убийстве в Железнодорожном районе Екатеринбурга стало известно 14 ноября 2023 года. Подозреваемым стал 16-летний школьник. По предварительным данным, он зарезал подругу из-за ревности к старшему брату, а ее маму — чтобы скрыть первое преступление. Затем он своровал банковскую карточку женщины. Парня признали вменяемым. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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