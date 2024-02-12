Подростка, обвиняемого в двойном убийстве в Екатеринбурге, оставили в СИЗО

13 февраля 2024 в 10:41 Размер текста - 17 +

Подросток находится в СИЗО с ноября 2023 года Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Школьник зарезал свою подругу в Екатеринбурге Подростку из Екатеринбурга, который обвиняется в убийстве 14-летней подруги и ее 62-летней матери, продлили арест. Об этом URA.RU сообщили в Железнодорожном районном суде города. «Он будет находиться в СИЗО по 13 апреля включительно. В общей сложности, арест продлен до пяти месяцев», — пояснили в суде. О двойном убийстве в Железнодорожном районе Екатеринбурга стало известно 14 ноября 2023 года. Подозреваемым стал 16-летний школьник. По предварительным данным, он зарезал подругу из-за ревности к старшему брату, а ее маму — чтобы скрыть первое преступление. Затем он своровал банковскую карточку женщины. Парня признали вменяемым. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

Подростку из Екатеринбурга, который обвиняется в убийстве 14-летней подруги и ее 62-летней матери, продлили арест. Об этом URA.RU сообщили в Железнодорожном районном суде города. «Он будет находиться в СИЗО по 13 апреля включительно. В общей сложности, арест продлен до пяти месяцев», — пояснили в суде. О двойном убийстве в Железнодорожном районе Екатеринбурга стало известно 14 ноября 2023 года. Подозреваемым стал 16-летний школьник. По предварительным данным, он зарезал подругу из-за ревности к старшему брату, а ее маму — чтобы скрыть первое преступление. Затем он своровал банковскую карточку женщины. Парня признали вменяемым. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.