12 февраля 2024

Концерт Лолиты Милявской в Перми отменили

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Иосифом Кобзоном в Концертном зале им. Чайковского. Москва, траурная церемония, лолита, милявская лолита, фетисова лада
Лолита Милявская должна была выступить в Перми в марте Фото:
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Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

Выступление одной из участниц «почти голой вечеринки» Лолиты Милявской в Перми отменили. Об этом сообщили в ДК Солдатова, где должен был состояться концерт.

«В ДК Солдатова сообщили, что концерт Лолиты Милявской отменен организаторами. Он был запланирован в Перми на 19 марта», — сообщает telegram-канал «Большая Пермь».

Как ранее рассказывало URA.RU, концерты Лолиты начали отменять после участия певицы в скандально «голой вечернике» блогера Анастасии Ивлеевой. Она и другие звезды шоу-бизнеса приносили извинения, но многие также лишились контрактов и возможности участия в мероприятиях различного уровня.

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Выступление одной из участниц «почти голой вечеринки» Лолиты Милявской в Перми отменили. Об этом сообщили в ДК Солдатова, где должен был состояться концерт. «В ДК Солдатова сообщили, что концерт Лолиты Милявской отменен организаторами. Он был запланирован в Перми на 19 марта», — сообщает telegram-канал «Большая Пермь». Как ранее рассказывало URA.RU, концерты Лолиты начали отменять после участия певицы в скандально «голой вечернике» блогера Анастасии Ивлеевой. Она и другие звезды шоу-бизнеса приносили извинения, но многие также лишились контрактов и возможности участия в мероприятиях различного уровня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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