Концерт Лолиты Милявской в Перми отменили

13 февраля 2024 в 10:46 Размер текста - 17 +

Лолита Милявская должна была выступить в Перми в марте Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Выступление одной из участниц «почти голой вечеринки» Лолиты Милявской в Перми отменили. Об этом сообщили в ДК Солдатова, где должен был состояться концерт. «В ДК Солдатова сообщили, что концерт Лолиты Милявской отменен организаторами. Он был запланирован в Перми на 19 марта», — сообщает telegram-канал «Большая Пермь». Как ранее рассказывало URA.RU, концерты Лолиты начали отменять после участия певицы в скандально «голой вечернике» блогера Анастасии Ивлеевой. Она и другие звезды шоу-бизнеса приносили извинения, но многие также лишились контрактов и возможности участия в мероприятиях различного уровня.

Выступление одной из участниц «почти голой вечеринки» Лолиты Милявской в Перми отменили. Об этом сообщили в ДК Солдатова, где должен был состояться концерт. «В ДК Солдатова сообщили, что концерт Лолиты Милявской отменен организаторами. Он был запланирован в Перми на 19 марта», — сообщает telegram-канал «Большая Пермь». Как ранее рассказывало URA.RU, концерты Лолиты начали отменять после участия певицы в скандально «голой вечернике» блогера Анастасии Ивлеевой. Она и другие звезды шоу-бизнеса приносили извинения, но многие также лишились контрактов и возможности участия в мероприятиях различного уровня.