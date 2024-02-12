Концерт Лолиты Милявской в Перми отменили

Лолита Милявская должна была выступить в Перми в марте
новость из сюжетаБлогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»
Выступление одной из участниц «почти голой вечеринки» Лолиты Милявской в Перми отменили. Об этом сообщили в ДК Солдатова, где должен был состояться концерт.
«В ДК Солдатова сообщили, что концерт Лолиты Милявской отменен организаторами. Он был запланирован в Перми на 19 марта», — сообщает telegram-канал «Большая Пермь».
Как ранее рассказывало URA.RU, концерты Лолиты начали отменять после участия певицы в скандально «голой вечернике» блогера Анастасии Ивлеевой. Она и другие звезды шоу-бизнеса приносили извинения, но многие также лишились контрактов и возможности участия в мероприятиях различного уровня.
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