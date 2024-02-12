У семьи, которая погибла в пожаре в деревне Галаево Кетовского округа (Курганская область) 13 февраля остались в живых две их собаки. Об этом сообщают представители региональных СМИ в своих соцсетях.
«В пожаре в деревне Галаево выжили два цепных песеля. Как сообщает корреспондент с места ЧП, животных уже пристроили в добрые руки новых хозяев», — указано в telegram-канале медиахолдинга «Область 45».
Ранее URA.RU писало, что в пожаре погибла семья из пяти человек. Старшей девочке, погибшей на пожаре, 13 февраля должно было исполниться 15 лет. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность печи. В ГУ МЧС региона на объекте работали 9 пожарных машин и 22 спасателя.
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.