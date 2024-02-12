12 февраля 2024

У курганской семьи, которая погибла в пожаре, остались две собаки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в промзоне на Троицком тракте. Челябинск, мчс, дым, собака, пожар, чп, огонь, чс
Двум собакам, хозяева которых погибли при пожаре, уцелели при пожаре (архивное фото) Фото:
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В Курганской области в доме сгорела семья из пяти человек

У семьи, которая погибла в пожаре в деревне Галаево Кетовского округа (Курганская область) 13 февраля остались в живых две их собаки. Об этом сообщают представители региональных СМИ в своих соцсетях.

«В пожаре в деревне Галаево выжили два цепных песеля. Как сообщает корреспондент с места ЧП, животных уже пристроили в добрые руки новых хозяев», — указано в telegram-канале медиахолдинга «Область 45».

Ранее URA.RU писало, что в пожаре погибла семья из пяти человек. Старшей девочке, погибшей на пожаре, 13 февраля должно было исполниться 15 лет. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность печи. В ГУ МЧС региона на объекте работали 9 пожарных машин и 22 спасателя.

У погибшей семьи остались две собаки
У погибшей семьи остались две собаки

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У семьи, которая погибла в пожаре в деревне Галаево Кетовского округа (Курганская область) 13 февраля остались в живых две их собаки. Об этом сообщают представители региональных СМИ в своих соцсетях. «В пожаре в деревне Галаево выжили два цепных песеля. Как сообщает корреспондент с места ЧП, животных уже пристроили в добрые руки новых хозяев», — указано в telegram-канале медиахолдинга «Область 45». Ранее URA.RU писало, что в пожаре погибла семья из пяти человек. Старшей девочке, погибшей на пожаре, 13 февраля должно было исполниться 15 лет. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность печи. В ГУ МЧС региона на объекте работали 9 пожарных машин и 22 спасателя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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