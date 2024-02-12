У курганской семьи, которая погибла в пожаре, остались две собаки. Фото

13 февраля 2024 в 11:01 Размер текста - 17 +

Двум собакам, хозяева которых погибли при пожаре, уцелели при пожаре (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курганской области в доме сгорела семья из пяти человек У семьи, которая погибла в пожаре в деревне Галаево Кетовского округа (Курганская область) 13 февраля остались в живых две их собаки. Об этом сообщают представители региональных СМИ в своих соцсетях. «В пожаре в деревне Галаево выжили два цепных песеля. Как сообщает корреспондент с места ЧП, животных уже пристроили в добрые руки новых хозяев», — указано в telegram-канале медиахолдинга «Область 45». Ранее URA.RU писало, что в пожаре погибла семья из пяти человек. Старшей девочке, погибшей на пожаре, 13 февраля должно было исполниться 15 лет. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность печи. В ГУ МЧС региона на объекте работали 9 пожарных машин и 22 спасателя. У погибшей семьи остались две собаки Telegram-канал «Область 45», автор фото: Анна Макарова

У семьи, которая погибла в пожаре в деревне Галаево Кетовского округа (Курганская область) 13 февраля остались в живых две их собаки. Об этом сообщают представители региональных СМИ в своих соцсетях. «В пожаре в деревне Галаево выжили два цепных песеля. Как сообщает корреспондент с места ЧП, животных уже пристроили в добрые руки новых хозяев», — указано в telegram-канале медиахолдинга «Область 45». Ранее URA.RU писало, что в пожаре погибла семья из пяти человек. Старшей девочке, погибшей на пожаре, 13 февраля должно было исполниться 15 лет. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность печи. В ГУ МЧС региона на объекте работали 9 пожарных машин и 22 спасателя.