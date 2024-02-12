Пассажирам поездов, застрявших из-за аварии в Челябинской области, привезли еду. Фото

13 февраля 2024 в 03:13 Размер текста - 17 +

Пассажиры смогут вернуть билеты без удерживания сборов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинской области пассажирам поездов дальнего следования, движение которых остановлено из-за аварии в Бердяуше 12 февраля, доставили бесплатные продуктовые наборы. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). «В пассажирские поезда дальнего следования № 101 Нижневартовск — Пенза, № 98 Кисловодск — Тында, № 128 Адлер — Красноярск, № 392 Москва — Челябинск, № 13 Челябинск — Москва доставлены продуктовые наборы для организации бесплатного питания. Системы жизнеобеспечения в задержанных поездах работают в штатном режиме», — уточняется в telegram-канале ЮУЖД. Пассажирам, которые будут вынуждены ждать свои поезда на вокзалах более четырех часов, также предоставят бесплатное питание. Вернуть или переоформить билеты они смогут без удержания сборов и дополнительных плат. Пассажиров пригородных поездов № 7135 Челябинск — Бакал и № 6117 Златоуст — Кропачево развезли на автобусах до станций назначения. На станции Бердяуш в Саткинском районе 12 февраля в 18: 48 столкнулись два поезда. Водитель одного из тепловозов выехал на запрещенный сигнал. В результате аварии с рельсов сошли десять вагонов. Пострадавших нет. Из-за аварии задержаны пассажирские поезда № 101 Нижневартовск — Пенза, № 98 Кисловодск — Тында, № 13 Челябинск — Москва, № 128 Адлер — Красноярск, № 392 Москва — Челябинск. В ликвидации последствий аварии на станции Бердяуш задействовано три восстановительных поезда со станций Челябинск, Златоуст и Аша, более 250 железнодорожников и 12 единиц техники. Рабочие с железнодорожного полотна убирают вагоны, которые опрокинулись. Людям предоставили места для отдыха на вокзале Фото предоставлено пресс-службой Южно-Уральской железной дороги Питание на вокзалах, где люди ждут свои поезда Фото предоставлено пресс-службой Южно-Уральской железной дороги Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области пассажирам поездов дальнего следования, движение которых остановлено из-за аварии в Бердяуше 12 февраля, доставили бесплатные продуктовые наборы. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). «В пассажирские поезда дальнего следования № 101 Нижневартовск — Пенза, № 98 Кисловодск — Тында, № 128 Адлер — Красноярск, № 392 Москва — Челябинск, № 13 Челябинск — Москва доставлены продуктовые наборы для организации бесплатного питания. Системы жизнеобеспечения в задержанных поездах работают в штатном режиме», — уточняется в telegram-канале ЮУЖД. Пассажирам, которые будут вынуждены ждать свои поезда на вокзалах более четырех часов, также предоставят бесплатное питание. Вернуть или переоформить билеты они смогут без удержания сборов и дополнительных плат. Пассажиров пригородных поездов № 7135 Челябинск — Бакал и № 6117 Златоуст — Кропачево развезли на автобусах до станций назначения. На станции Бердяуш в Саткинском районе 12 февраля в 18: 48 столкнулись два поезда. Водитель одного из тепловозов выехал на запрещенный сигнал. В результате аварии с рельсов сошли десять вагонов. Пострадавших нет. Из-за аварии задержаны пассажирские поезда № 101 Нижневартовск — Пенза, № 98 Кисловодск — Тында, № 13 Челябинск — Москва, № 128 Адлер — Красноярск, № 392 Москва — Челябинск. В ликвидации последствий аварии на станции Бердяуш задействовано три восстановительных поезда со станций Челябинск, Златоуст и Аша, более 250 железнодорожников и 12 единиц техники. Рабочие с железнодорожного полотна убирают вагоны, которые опрокинулись.