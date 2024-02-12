12 февраля 2024

Пассажирам поездов, застрявших из-за аварии в Челябинской области, привезли еду. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажиры смогут вернуть билеты без удерживания сборов Фото:

В Челябинской области пассажирам поездов дальнего следования, движение которых остановлено из-за аварии в Бердяуше 12 февраля, доставили бесплатные продуктовые наборы. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

«В пассажирские поезда дальнего следования № 101 Нижневартовск — Пенза, № 98 Кисловодск — Тында, № 128 Адлер — Красноярск, № 392 Москва — Челябинск, № 13 Челябинск — Москва доставлены продуктовые наборы для организации бесплатного питания. Системы жизнеобеспечения в задержанных поездах работают в штатном режиме», — уточняется в telegram-канале ЮУЖД.

Пассажирам, которые будут вынуждены ждать свои поезда на вокзалах более четырех часов, также предоставят бесплатное питание. Вернуть или переоформить билеты они смогут без удержания сборов и дополнительных плат. Пассажиров пригородных поездов № 7135 Челябинск — Бакал и № 6117 Златоуст — Кропачево развезли на автобусах до станций назначения.

На станции Бердяуш в Саткинском районе 12 февраля в 18: 48 столкнулись два поезда. Водитель одного из тепловозов выехал на запрещенный сигнал. В результате аварии с рельсов сошли десять вагонов. Пострадавших нет.

Из-за аварии задержаны пассажирские поезда № 101 Нижневартовск — Пенза, № 98 Кисловодск — Тында, № 13 Челябинск — Москва, № 128 Адлер — Красноярск, № 392 Москва — Челябинск.

В ликвидации последствий аварии на станции Бердяуш задействовано три восстановительных поезда со станций Челябинск, Златоуст и Аша, более 250 железнодорожников и 12 единиц техники. Рабочие с железнодорожного полотна убирают вагоны, которые опрокинулись.

Людям предоставили места для отдыха на вокзале
Людям предоставили места для отдыха на вокзале
Питание на вокзалах, где люди ждут свои поезда
Питание на вокзалах, где люди ждут свои поезда
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В Челябинской области пассажирам поездов дальнего следования, движение которых остановлено из-за аварии в Бердяуше 12 февраля, доставили бесплатные продуктовые наборы. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). «В пассажирские поезда дальнего следования № 101 Нижневартовск — Пенза, № 98 Кисловодск — Тында, № 128 Адлер — Красноярск, № 392 Москва — Челябинск, № 13 Челябинск — Москва доставлены продуктовые наборы для организации бесплатного питания. Системы жизнеобеспечения в задержанных поездах работают в штатном режиме», — уточняется в telegram-канале ЮУЖД. Пассажирам, которые будут вынуждены ждать свои поезда на вокзалах более четырех часов, также предоставят бесплатное питание. Вернуть или переоформить билеты они смогут без удержания сборов и дополнительных плат. Пассажиров пригородных поездов № 7135 Челябинск — Бакал и № 6117 Златоуст — Кропачево развезли на автобусах до станций назначения. На станции Бердяуш в Саткинском районе 12 февраля в 18: 48 столкнулись два поезда. Водитель одного из тепловозов выехал на запрещенный сигнал. В результате аварии с рельсов сошли десять вагонов. Пострадавших нет. Из-за аварии задержаны пассажирские поезда № 101 Нижневартовск — Пенза, № 98 Кисловодск — Тында, № 13 Челябинск — Москва, № 128 Адлер — Красноярск, № 392 Москва — Челябинск. В ликвидации последствий аварии на станции Бердяуш задействовано три восстановительных поезда со станций Челябинск, Златоуст и Аша, более 250 железнодорожников и 12 единиц техники. Рабочие с железнодорожного полотна убирают вагоны, которые опрокинулись.
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