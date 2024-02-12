Происшествия ДТП СКР подтвердил, что машинист челябинского поезда, устроивший аварию, был пьян. Видео 13 февраля 2024 в 12:34 Размер текста - 17 + Виновник железнодорожной аварии был пьян Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Следователи подтвердили наличие алкоголя у машиниста тепловоза, устроившего аварию под Челябинском. Об этом сообщил старший помошник руководителя Центрального межрегионального СУ на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров. «Предварительной причиной произошедшего является нарушение машинистом тепловоза правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в виде выезда на запрещающий сигнал светофора. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови машиниста тепловоза. В результате инцидента с рельсов сошло несколько грузовых вагонов», — сообщил Захаров. Захаров добавил, что погибших в результате происшествия нет. Следователи организовали проведение доследственной проверки. Действия ответственных лиц проверяются по статье 263 УК РФ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз. Ранее URA.RU сообщало, что машинист тепловоза 12 февраля в 18:48 выехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулись два поезда, 12 грузовых вагонов сошли с рельсов. В крови машиниста, виновного в столкновении поездов на челябинской станции Бердяуш 12 февраля, нашли алкоголь. Следователи подтвердили наличие алкоголя у машиниста тепловоза, устроившего аварию под Челябинском. Об этом сообщил старший помошник руководителя Центрального межрегионального СУ на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров. «Предварительной причиной произошедшего является нарушение машинистом тепловоза правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в виде выезда на запрещающий сигнал светофора. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови машиниста тепловоза. В результате инцидента с рельсов сошло несколько грузовых вагонов», — сообщил Захаров. Захаров добавил, что погибших в результате происшествия нет. Следователи организовали проведение доследственной проверки. Действия ответственных лиц проверяются по статье 263 УК РФ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз. Ранее URA.RU сообщало, что машинист тепловоза 12 февраля в 18:48 выехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулись два поезда, 12 грузовых вагонов сошли с рельсов. В крови машиниста, виновного в столкновении поездов на челябинской станции Бердяуш 12 февраля, нашли алкоголь. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям