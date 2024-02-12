В Перми заработала прямая психологическая линия поддержки для ветеранов СВО

13 февраля 2024 в 11:40 Размер текста - 17 +

Обратиться за психологической поддержкой можно как по телефону, так и при личном общении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В пермском филиале фонда «Защитники Отечества» заработала прямая психологическая линия поддержки для ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. На сайте губернатора и правительства Пермского края отмечается, что помимо единоразовой консультации, психолог ведет сопровождение обратившихся. «Если обратившийся дает согласие, с ним продолжают работу. Специалист самостоятельно перезванивает спустя время, проверяет состояние, а также задает уточняющие вопросы. Также для подопечных разработали памятные брошюры, в которых прописали форматы помощи и вопросы, с которыми они могут обратиться», — указано на сайте краевого правительства. Психологическая помощь оказывается как по телефону (+7 342 258-04-59), так и со специалистами непосредственно в филиале фонда (по предварительной записи). Наиболее частая проблема, с которой обращаются за помощью психологов — тревожное состояние. С членами семей погибших военнослужащих СВО психолог также прорабатывает тяжелые состояния, связанные с потерей близкого человека. Помимо этого помощь бесплатно оказывается и в кабинетах медико-психологического консультирования на базе медицинских учреждений. Сейчас в Прикамье работает 30 таких кабинетов. Ранее URA.RU рассказывало, что краевые власти начали подготовку психологов для оказания помощи военнослужащим, вернувшимся с СВО. Глава минздрава региона Анастасия Крутень отмечала, что в региональном отделении фонда «Защитники Отечества» первичную психологическую помощь оказывают три специалиста: один — из Пермского городского центра психологической помощи и два — из психологической службы Центра медицины катастроф. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В пермском филиале фонда «Защитники Отечества» заработала прямая психологическая линия поддержки для ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. На сайте губернатора и правительства Пермского края отмечается, что помимо единоразовой консультации, психолог ведет сопровождение обратившихся. «Если обратившийся дает согласие, с ним продолжают работу. Специалист самостоятельно перезванивает спустя время, проверяет состояние, а также задает уточняющие вопросы. Также для подопечных разработали памятные брошюры, в которых прописали форматы помощи и вопросы, с которыми они могут обратиться», — указано на сайте краевого правительства. Психологическая помощь оказывается как по телефону (+7 342 258-04-59), так и со специалистами непосредственно в филиале фонда (по предварительной записи). Наиболее частая проблема, с которой обращаются за помощью психологов — тревожное состояние. С членами семей погибших военнослужащих СВО психолог также прорабатывает тяжелые состояния, связанные с потерей близкого человека. Помимо этого помощь бесплатно оказывается и в кабинетах медико-психологического консультирования на базе медицинских учреждений. Сейчас в Прикамье работает 30 таких кабинетов. Ранее URA.RU рассказывало, что краевые власти начали подготовку психологов для оказания помощи военнослужащим, вернувшимся с СВО. Глава минздрава региона Анастасия Крутень отмечала, что в региональном отделении фонда «Защитники Отечества» первичную психологическую помощь оказывают три специалиста: один — из Пермского городского центра психологической помощи и два — из психологической службы Центра медицины катастроф.