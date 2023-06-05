Власти начинают переподготовку психологов для работы в пермском фонде «Защитники Отечества»

Специалисты-психологи окажут первичную консультацию и направят военнослужащих в профильные учреждения Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Пермском крае власти начинают подготовку психологов, которые начнут оказывать помощь военнослужащим, вернувшимся с СВО. Такие специалисты уже приступили к работе в региональном фонде «Защитники Отечества», предполагается, что они появятся в каждой территории края. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень.

«Специалисты-психологи у нас сегодня есть во всех сферах: образовании, соцзащите здравоохранении. Но их нужно обучить ведению пациентов с ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство — прим. URA.RU), которые пережили психологические травмы. Для этого есть специальные курсы. Например, психологи проходили такие курсы в нашем госпитале [ветеранов войн]», — пояснила Крутень.

В региональном фонде «Защитники Отечества» первичную психологическую помощь будут оказывать три специалиста, добавила глава минздрава Пермского края: один — из Пермского городского центра психологической помощи и два — из психологической службы Центра медицины катастроф. «После первичной консультации и оценки его состоянии специалистом психологической службы, обратившийся будет перенаправлен в профильное учреждение», — отметила Крутень.

Пермский филиал фонда «Защитники Отечества» официально открылся в Доме офицеров 30 мая. Его возглавил куратор центра помощи мобилизованным Константин Строгий. В фонде будут вести работу 35 опытных специалистов и семь координаторов, включая юриста и психолога.