В ЯНАО из-за нарушений остановлено строительство вокзала

Прокуратура столицы Салехарда добилась приостановки возведения железнодорожного вокзала в п. Пурпе Пуровского района ЯНАО. Подрядчик ООО «РГС Групп» выполнял работы по госконтракту без разрешения на строительство, сообщают в надзорном ведомстве.
«Установлено, что предприятие в отсутствие разрешения на строительство выполняло по государственному контракту работы по строительству и вводу в эксплуатацию объекта — железнодорожный вокзал в п. Пурпе Пуровского района», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале прокуратуры округа. Строительство вокзала приостановлено до получения разрешения.
В отношении генерального директора ООО «РГС Групп» прокурор возбудил административное дело по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ (строительство объектов капитального строительства без разрешения на строительство). По постановлению суда, руководитель предприятия выплатит штраф в 20 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде управление капитального строительства вернет более семи миллионов рублей Тюменскому проектно-изыскательному институту водного хозяйства, который занимался проектированием трансформаторных подстанций для городских районов. Такое решение принял окружной Арбитражный суд.
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