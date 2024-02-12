12 февраля 2024

В ЯНАО из-за нарушений остановлено строительство вокзала

На Ямале подрядчик возводил вокзал без разрешения
© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство набережной реки Исеть возле УГМК-Арены. Екатеринбург, стройка
ООО «РГС Групп» выполняло работы без разрешения на строительство Фото:

Прокуратура столицы Салехарда добилась приостановки возведения железнодорожного вокзала в п. Пурпе Пуровского района ЯНАО. Подрядчик ООО «РГС Групп» выполнял работы по госконтракту без разрешения на строительство, сообщают в надзорном ведомстве.

«Установлено, что предприятие в отсутствие разрешения на строительство выполняло по государственному контракту работы по строительству и вводу в эксплуатацию объекта — железнодорожный вокзал в п. Пурпе Пуровского района», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале прокуратуры округа. Строительство вокзала приостановлено до получения разрешения.

В отношении генерального директора ООО «РГС Групп» прокурор возбудил административное дело по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ (строительство объектов капитального строительства без разрешения на строительство). По постановлению суда, руководитель предприятия выплатит штраф в 20 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде управление капитального строительства вернет более семи миллионов рублей Тюменскому проектно-изыскательному институту водного хозяйства, который занимался проектированием трансформаторных подстанций для городских районов. Такое решение принял окружной Арбитражный суд.

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Прокуратура столицы Салехарда добилась приостановки возведения железнодорожного вокзала в п. Пурпе Пуровского района ЯНАО. Подрядчик ООО «РГС Групп» выполнял работы по госконтракту без разрешения на строительство, сообщают в надзорном ведомстве. «Установлено, что предприятие в отсутствие разрешения на строительство выполняло по государственному контракту работы по строительству и вводу в эксплуатацию объекта — железнодорожный вокзал в п. Пурпе Пуровского района», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале прокуратуры округа. Строительство вокзала приостановлено до получения разрешения. В отношении генерального директора ООО «РГС Групп» прокурор возбудил административное дело по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ (строительство объектов капитального строительства без разрешения на строительство). По постановлению суда, руководитель предприятия выплатит штраф в 20 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде управление капитального строительства вернет более семи миллионов рублей Тюменскому проектно-изыскательному институту водного хозяйства, который занимался проектированием трансформаторных подстанций для городских районов. Такое решение принял окружной Арбитражный суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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