12 февраля 2024

Депутат облдумы Черняк обсудил производство БМП с работниками «Курганмашзавода». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, черняк александр
Депутат Черняк встретился с сотрудниками «Курганмашзавода» Фото:
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Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Депутат облдумы, владелец предприятия «МобиДик» Александр Черняк встретился с работниками «Курганмашзавода» и обсудил производство БМП. Об этом он сообщил в своей соцсети.

«Встретился с коллективом „Курганмашзавода“, которые работают над выполнением гособоронзаказа практически в круглосуточном режиме. Сказал им большое спасибо за вклад каждого в укрепление обороноспособности нашей Родины. Поговорили о том, благодаря кому удалось сохранить уникальное производство, где производят самые лучшие БМП в мире. Спецоперация это показала как нельзя лучше», — написал Черняк на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что депутат Черняк отчитался об успешных испытаниях вездехода-беспилотника «Челнок», который способен перевозить боеприпасы и раненых. Данную технику показывали председателю Совбеза РФ Николаю Патрушеву в ходе его визита на «Курганмашзавод». Также разработку высоко оценили депутат Госдумы Андрей Гурулев и глава Минфина Антон Силуанов.

Депутат облдумы Александр Черняк встретился с работниками «Курганмашзавода»
Депутат облдумы Александр Черняк встретился с работниками «Курганмашзавода»
Фото:
В ходе встречи депутат поблагодарил заводчан и обсудил с ними производство БМП
В ходе встречи депутат поблагодарил заводчан и обсудил с ними производство БМП
Фото:

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Депутат облдумы, владелец предприятия «МобиДик» Александр Черняк встретился с работниками «Курганмашзавода» и обсудил производство БМП. Об этом он сообщил в своей соцсети. «Встретился с коллективом „Курганмашзавода“, которые работают над выполнением гособоронзаказа практически в круглосуточном режиме. Сказал им большое спасибо за вклад каждого в укрепление обороноспособности нашей Родины. Поговорили о том, благодаря кому удалось сохранить уникальное производство, где производят самые лучшие БМП в мире. Спецоперация это показала как нельзя лучше», — написал Черняк на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что депутат Черняк отчитался об успешных испытаниях вездехода-беспилотника «Челнок», который способен перевозить боеприпасы и раненых. Данную технику показывали председателю Совбеза РФ Николаю Патрушеву в ходе его визита на «Курганмашзавод». Также разработку высоко оценили депутат Госдумы Андрей Гурулев и глава Минфина Антон Силуанов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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