Депутат облдумы, владелец предприятия «МобиДик» Александр Черняк встретился с работниками «Курганмашзавода» и обсудил производство БМП. Об этом он сообщил в своей соцсети.
«Встретился с коллективом „Курганмашзавода“, которые работают над выполнением гособоронзаказа практически в круглосуточном режиме. Сказал им большое спасибо за вклад каждого в укрепление обороноспособности нашей Родины. Поговорили о том, благодаря кому удалось сохранить уникальное производство, где производят самые лучшие БМП в мире. Спецоперация это показала как нельзя лучше», — написал Черняк на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало, что депутат Черняк отчитался об успешных испытаниях вездехода-беспилотника «Челнок», который способен перевозить боеприпасы и раненых. Данную технику показывали председателю Совбеза РФ Николаю Патрушеву в ходе его визита на «Курганмашзавод». Также разработку высоко оценили депутат Госдумы Андрей Гурулев и глава Минфина Антон Силуанов.
Депутат облдумы Александр Черняк встретился с работниками «Курганмашзавода»
Фото: личная страница Александра Черняка в соцсети «ВКонтакте»
В ходе встречи депутат поблагодарил заводчан и обсудил с ними производство БМП
Фото: личная страница Александра Черняка в соцсети «ВКонтакте»
Депутат облдумы, владелец предприятия «МобиДик» Александр Черняк встретился с работниками «Курганмашзавода» и обсудил производство БМП. Об этом он сообщил в своей соцсети. «Встретился с коллективом „Курганмашзавода“, которые работают над выполнением гособоронзаказа практически в круглосуточном режиме. Сказал им большое спасибо за вклад каждого в укрепление обороноспособности нашей Родины. Поговорили о том, благодаря кому удалось сохранить уникальное производство, где производят самые лучшие БМП в мире. Спецоперация это показала как нельзя лучше», — написал Черняк на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что депутат Черняк отчитался об успешных испытаниях вездехода-беспилотника «Челнок», который способен перевозить боеприпасы и раненых. Данную технику показывали председателю Совбеза РФ Николаю Патрушеву в ходе его визита на «Курганмашзавод». Также разработку высоко оценили депутат Госдумы Андрей Гурулев и глава Минфина Антон Силуанов.