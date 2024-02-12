Депутат облдумы Черняк обсудил производство БМП с работниками «Курганмашзавода». Фото

13 февраля 2024 в 12:03 Размер текста - 17 +

Депутат Черняк встретился с сотрудниками «Курганмашзавода» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода» Депутат облдумы, владелец предприятия «МобиДик» Александр Черняк встретился с работниками «Курганмашзавода» и обсудил производство БМП. Об этом он сообщил в своей соцсети. «Встретился с коллективом „Курганмашзавода“, которые работают над выполнением гособоронзаказа практически в круглосуточном режиме. Сказал им большое спасибо за вклад каждого в укрепление обороноспособности нашей Родины. Поговорили о том, благодаря кому удалось сохранить уникальное производство, где производят самые лучшие БМП в мире. Спецоперация это показала как нельзя лучше», — написал Черняк на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что депутат Черняк отчитался об успешных испытаниях вездехода-беспилотника «Челнок», который способен перевозить боеприпасы и раненых. Данную технику показывали председателю Совбеза РФ Николаю Патрушеву в ходе его визита на «Курганмашзавод». Также разработку высоко оценили депутат Госдумы Андрей Гурулев и глава Минфина Антон Силуанов. Депутат облдумы Александр Черняк встретился с работниками «Курганмашзавода» Фото: личная страница Александра Черняка в соцсети «ВКонтакте» В ходе встречи депутат поблагодарил заводчан и обсудил с ними производство БМП Фото: личная страница Александра Черняка в соцсети «ВКонтакте»

Депутат облдумы, владелец предприятия «МобиДик» Александр Черняк встретился с работниками «Курганмашзавода» и обсудил производство БМП. Об этом он сообщил в своей соцсети. «Встретился с коллективом „Курганмашзавода“, которые работают над выполнением гособоронзаказа практически в круглосуточном режиме. Сказал им большое спасибо за вклад каждого в укрепление обороноспособности нашей Родины. Поговорили о том, благодаря кому удалось сохранить уникальное производство, где производят самые лучшие БМП в мире. Спецоперация это показала как нельзя лучше», — написал Черняк на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что депутат Черняк отчитался об успешных испытаниях вездехода-беспилотника «Челнок», который способен перевозить боеприпасы и раненых. Данную технику показывали председателю Совбеза РФ Николаю Патрушеву в ходе его визита на «Курганмашзавод». Также разработку высоко оценили депутат Госдумы Андрей Гурулев и глава Минфина Антон Силуанов.