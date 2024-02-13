Зюганов анонсировал послание Путина Федеральному Собранию

Зюганов: Путин обратится к Федеральному Собранию в конце февраля
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Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
Послание Путина уже готовится Фото:

Владимир Путин обратится с президентским посланием к Федеральному Собранию в конце февраля. Об этом заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов.

Лидер коммунистов сообщал, что обращался с таким вопросом. «Я так понял [по ответу], будет [обращение] в конце февраля», — сообщил Зюганов на заседании фракции в Госдуме. Его слова приводит ТАСС.

Ранее источники, близкие к администрации президента, сообщали, что Путин планирует обратиться к Федеральному Собранию с посланием в период с 23 февраля по 8 марта. Прошлогоднее обращение Путина было адресовано не только Федеральному Собранию, но и всем жителям России.

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Владимир Путин обратится с президентским посланием к Федеральному Собранию в конце февраля. Об этом заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов. Лидер коммунистов сообщал, что обращался с таким вопросом. «Я так понял [по ответу], будет [обращение] в конце февраля», — сообщил Зюганов на заседании фракции в Госдуме. Его слова приводит ТАСС. Ранее источники, близкие к администрации президента, сообщали, что Путин планирует обратиться к Федеральному Собранию с посланием в период с 23 февраля по 8 марта. Прошлогоднее обращение Путина было адресовано не только Федеральному Собранию, но и всем жителям России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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