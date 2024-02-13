Зюганов анонсировал послание Путина Федеральному Собранию

Послание Путина уже готовится
Владимир Путин обратится с президентским посланием к Федеральному Собранию в конце февраля. Об этом заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов.
Лидер коммунистов сообщал, что обращался с таким вопросом. «Я так понял [по ответу], будет [обращение] в конце февраля», — сообщил Зюганов на заседании фракции в Госдуме. Его слова приводит ТАСС.
Ранее источники, близкие к администрации президента, сообщали, что Путин планирует обратиться к Федеральному Собранию с посланием в период с 23 февраля по 8 марта. Прошлогоднее обращение Путина было адресовано не только Федеральному Собранию, но и всем жителям России.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.