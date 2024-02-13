Политика Власть Зюганов анонсировал послание Путина Федеральному Собранию Зюганов: Путин обратится к Федеральному Собранию в конце февраля 13 февраля 2024 в 11:52 Размер текста - 17 + Послание Путина уже готовится Фото: Владимир Андреев © URA.RU Владимир Путин обратится с президентским посланием к Федеральному Собранию в конце февраля. Об этом заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов. Лидер коммунистов сообщал, что обращался с таким вопросом. «Я так понял [по ответу], будет [обращение] в конце февраля», — сообщил Зюганов на заседании фракции в Госдуме. Его слова приводит ТАСС. Ранее источники, близкие к администрации президента, сообщали, что Путин планирует обратиться к Федеральному Собранию с посланием в период с 23 февраля по 8 марта. Прошлогоднее обращение Путина было адресовано не только Федеральному Собранию, но и всем жителям России. Владимир Путин обратится с президентским посланием к Федеральному Собранию в конце февраля. Об этом заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов. Лидер коммунистов сообщал, что обращался с таким вопросом. «Я так понял [по ответу], будет [обращение] в конце февраля», — сообщил Зюганов на заседании фракции в Госдуме. Его слова приводит ТАСС. Ранее источники, близкие к администрации президента, сообщали, что Путин планирует обратиться к Федеральному Собранию с посланием в период с 23 февраля по 8 марта. Прошлогоднее обращение Путина было адресовано не только Федеральному Собранию, но и всем жителям России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям