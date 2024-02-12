12 февраля 2024

Глава округа, где случилось ЧП с пожаром, обратился к курганцам. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в доме произошел ночью 13 февраля в деревне Галаево
Пожар в доме произошел ночью 13 февраля в деревне Галаево Фото:
новость из сюжета
В Курганской области в доме сгорела семья из пяти человек

Глава Кетовского округа, в котором в пожаре погибла семья из пяти человек, обратился к жителям с просьбой проверить исправность печей и газового оборудования. Видеообращение руководителя муниципалитета размещено в соцсети.

«Обращаюсь ко всем жителям Кетовского округа, отопительный сезон еще не завершен. Проверьте исправность своего печного оборудования, газового оборудования, если используете газ. Установите пожарный извещатель и обязательно следите за его исправностью. Во многих случаях именно извещатель вовремя дает сигнал о возгорании и люди успевают спастись», — сказал в обращении Язовских.

Трагедия произошла в ночь на 13 февраля в деревне Галаево. В пожаре погибла семья из пяти человек, в том числе трое детей. Старшей девочке в этот день должно было исполниться 15 лет. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность печи. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Подробнее о пожаре — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Глава Кетовского округа, в котором в пожаре погибла семья из пяти человек, обратился к жителям с просьбой проверить исправность печей и газового оборудования. Видеообращение руководителя муниципалитета размещено в соцсети. «Обращаюсь ко всем жителям Кетовского округа, отопительный сезон еще не завершен. Проверьте исправность своего печного оборудования, газового оборудования, если используете газ. Установите пожарный извещатель и обязательно следите за его исправностью. Во многих случаях именно извещатель вовремя дает сигнал о возгорании и люди успевают спастись», — сказал в обращении Язовских. Трагедия произошла в ночь на 13 февраля в деревне Галаево. В пожаре погибла семья из пяти человек, в том числе трое детей. Старшей девочке в этот день должно было исполниться 15 лет. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность печи. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Подробнее о пожаре — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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