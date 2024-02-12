Глава округа, где случилось ЧП с пожаром, обратился к курганцам. Видео

13 февраля 2024 в 12:24 Размер текста - 17 +

Пожар в доме произошел ночью 13 февраля в деревне Галаево Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Курганской области в доме сгорела семья из пяти человек Глава Кетовского округа, в котором в пожаре погибла семья из пяти человек, обратился к жителям с просьбой проверить исправность печей и газового оборудования. Видеообращение руководителя муниципалитета размещено в соцсети. «Обращаюсь ко всем жителям Кетовского округа, отопительный сезон еще не завершен. Проверьте исправность своего печного оборудования, газового оборудования, если используете газ. Установите пожарный извещатель и обязательно следите за его исправностью. Во многих случаях именно извещатель вовремя дает сигнал о возгорании и люди успевают спастись», — сказал в обращении Язовских. Трагедия произошла в ночь на 13 февраля в деревне Галаево. В пожаре погибла семья из пяти человек, в том числе трое детей. Старшей девочке в этот день должно было исполниться 15 лет. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность печи. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Подробнее о пожаре — в онлайн-трансляции URA.RU.

Глава Кетовского округа, в котором в пожаре погибла семья из пяти человек, обратился к жителям с просьбой проверить исправность печей и газового оборудования. Видеообращение руководителя муниципалитета размещено в соцсети. «Обращаюсь ко всем жителям Кетовского округа, отопительный сезон еще не завершен. Проверьте исправность своего печного оборудования, газового оборудования, если используете газ. Установите пожарный извещатель и обязательно следите за его исправностью. Во многих случаях именно извещатель вовремя дает сигнал о возгорании и люди успевают спастись», — сказал в обращении Язовских. Трагедия произошла в ночь на 13 февраля в деревне Галаево. В пожаре погибла семья из пяти человек, в том числе трое детей. Старшей девочке в этот день должно было исполниться 15 лет. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность печи. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Подробнее о пожаре — в онлайн-трансляции URA.RU.