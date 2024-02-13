Захарова назвала ворами тех, кто одобрил конфискацию российских активов

13 февраля 2024 в 12:49 Размер текста - 17 +

Захарова напомнила Западу о жестком ответе России на воровство своих активов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Ответ на изъятие замороженных российских активов будет крайне жестким, а Запад в глазах россиян станет вором. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала положительное решение Евросоюза о передаче российских активов на нужды Украины. «Это воровство. Это присвоение себе того, что тебе не принадлежит… Наш ответ … будет чрезвычайно жестким», — заявила Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live». Она подчеркнула, что в России действия Запада квалифицировали именно как воровство, значит, и отношение к тем, кто санкционировал конфискацию активов, «будет как к ворам». «Не как к политическим манипуляторам, не как к заигравшимся технологам, а как к ворам», — заявила Захарова. Новость по теме Что означает новое решение Совета ЕС по замороженным активам России Ранее Евросоюз утвердил постановление, которое разрешает использовать прибыль от замороженных активов РФ на нужды Украины. Также была согласована помощь Украине в размере 50 миллиардов евро до 2027 года.

Ответ на изъятие замороженных российских активов будет крайне жестким, а Запад в глазах россиян станет вором. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала положительное решение Евросоюза о передаче российских активов на нужды Украины. «Это воровство. Это присвоение себе того, что тебе не принадлежит… Наш ответ … будет чрезвычайно жестким», — заявила Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live». Она подчеркнула, что в России действия Запада квалифицировали именно как воровство, значит, и отношение к тем, кто санкционировал конфискацию активов, «будет как к ворам». «Не как к политическим манипуляторам, не как к заигравшимся технологам, а как к ворам», — заявила Захарова. Ранее Евросоюз утвердил постановление, которое разрешает использовать прибыль от замороженных активов РФ на нужды Украины. Также была согласована помощь Украине в размере 50 миллиардов евро до 2027 года.