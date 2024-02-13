Захарова назвала ворами тех, кто одобрил конфискацию российских активов

Ответ на изъятие замороженных российских активов будет крайне жестким, а Запад в глазах россиян станет вором. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала положительное решение Евросоюза о передаче российских активов на нужды Украины.
«Это воровство. Это присвоение себе того, что тебе не принадлежит… Наш ответ … будет чрезвычайно жестким», — заявила Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live». Она подчеркнула, что в России действия Запада квалифицировали именно как воровство, значит, и отношение к тем, кто санкционировал конфискацию активов, «будет как к ворам». «Не как к политическим манипуляторам, не как к заигравшимся технологам, а как к ворам», — заявила Захарова.
Ранее Евросоюз утвердил постановление, которое разрешает использовать прибыль от замороженных активов РФ на нужды Украины. Также была согласована помощь Украине в размере 50 миллиардов евро до 2027 года.
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