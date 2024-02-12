Совет ЕС утвердил сохранение прибыли от российских активов в пользу Украины

12 февраля 2024 в 21:32 Размер текста - 17 +

Российские активы будут использоваться на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Евросоюз утвердил постановление, которое разрешает возможность использовать прибыль от замороженных активов РФ для Украины. Это следует из заявления ЕС. «Это решение открывает путь Совету к принятию решения о возможном установлении финансового взноса в бюджет ЕС, собранного за счет этой чистой прибыли, для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции», — говорится в заявлении Европейского союза. Оно опубликовано на официальном сайте ЕС. Ранее в Брюсселе саммит ЕС утвердил механизм конфискации российских активов для передачи Киеву. Также была согласована помощь Украине в размере 50 миллиардов евро до 2027 года. Как это решение повлияет на международные отношения, как будут расходоваться средства и реакция мировых и российских лидеров — в материале URA.RU.

Евросоюз утвердил постановление, которое разрешает возможность использовать прибыль от замороженных активов РФ для Украины. Это следует из заявления ЕС. «Это решение открывает путь Совету к принятию решения о возможном установлении финансового взноса в бюджет ЕС, собранного за счет этой чистой прибыли, для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции», — говорится в заявлении Европейского союза. Оно опубликовано на официальном сайте ЕС. Ранее в Брюсселе саммит ЕС утвердил механизм конфискации российских активов для передачи Киеву. Также была согласована помощь Украине в размере 50 миллиардов евро до 2027 года. Как это решение повлияет на международные отношения, как будут расходоваться средства и реакция мировых и российских лидеров — в материале URA.RU.