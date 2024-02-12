Совет ЕС утвердил сохранение прибыли от российских активов в пользу Украины

Евросоюз утвердил постановление, которое разрешает возможность использовать прибыль от замороженных активов РФ для Украины. Это следует из заявления ЕС.
«Это решение открывает путь Совету к принятию решения о возможном установлении финансового взноса в бюджет ЕС, собранного за счет этой чистой прибыли, для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции», — говорится
Ранее в Брюсселе саммит ЕС утвердил механизм конфискации российских активов для передачи Киеву. Также была согласована помощь Украине в размере 50 миллиардов евро до 2027 года. Как это решение повлияет на международные отношения, как будут расходоваться средства и реакция мировых и российских лидеров — в материале URA.RU.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.