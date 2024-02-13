Холдингу пермского миллиардера не стали продлевать разрешение на стройку дома

Суд отказал пермскому «Сатурн-Р» в требовании о продлении разрешения на стройку

Предметом спора является разрешение на строительство многоквартирного жилого дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Арбитражный суд Пермского края отказал в исковых требованиях принадлежащего холдингу миллиардера Александра Репина «Сатурн-Р». Компания через суд пыталась добиться от минимущества края продления срока разрешения на стройку жилого дома в Орджоникидзевском районе Перми.

«Заявитель просил обязать продлить министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края срок действия разрешения на строительство № 59-RU90303000-29-2022 от 21.04.2022. Суд решил — требования ООО „СМУ № 3 Сатурн-Р“ оставить без удовлетворения. Решение может быть обжаловано в вышестоящей инстанции», — сообщается в документах арбитражного суда.

По данным реестра разрешений на строительство, опубликованном на сайте краевого минимущества, предметом данного судебного спора является земельный участок на Соликамской улице в Перми. В апреле 2022 года власти выдали холдингу «Сатурн-Р» разрешение на строительство на этой земле многоквартирного жилого дома. В марте 2023 года министерство через арбитражный суд потребовало наложить на участок обеспечительные меры в виде запрета на стройку. Суд требование властей удовлетворил.

Принадлежащий бизнесмену Александру Репину холдинг «Сатурн-Р» намеревался возвести в Орджоникидзевском районе Перми малоэтажные жилые дома общей площадью 36 тысяч квадратных метров. Проект строительства получил положительное заключение негосударственного ООО «Строительная экспертиза». Но власти обратились в суд с требованием об отмене результатов экспертного заключения. Свою позицию минимущества края обосновывает претензиями к планировке проездов и территории общего пользования. Иск властей сейчас находится на рассмотрении в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде.