Пермский миллиардер рассказал, сколько денег тратит на личные нужды

Пермский бизнесмен Александр Репин в месяц тратит на себя и семью около 10 млн рублей

24 марта 2023 в 09:54 Размер текста - 17 +

Основные средства Александр Репин вкладывает в развитие бизнеса Фото: Сергей Русанов © URA.RU Миллиардер и владелец многопрофильного пермского холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин рассказал, сколько денег тратит на личные нужды. По словам бизнесмена, речь идет о годовых тратах в 120 миллионов рублей, по 10 миллионов ежемесячно. В интервью URA.RU Репин пояснил, что в эту сумму, в том числе, включены расходы на семью, хобби и обслуживающий персонал. «Все мое потребление, все траты, составляют 120 миллионов рублей в год, то есть, получается, по 10 миллионов расходов в месяц. Это большие деньги на личные траты, но в эту сумму входят траты на детей, людей, которые обслуживают меня, охрану, сопровождение, охрану дачи. Кроме того, есть Федерация самбо Пермского края — на нее я как ее президент тоже расходую личные средства. Вот из всего этого и выходит такая сумма», — рассказал корреспонденту URA.RU бизнесмен. Ранее на прошедшем в Перми бизнес-тренинге «Нетворкинг с миллионерами» Александр Репин рассказал, что некоторые из его сотрудников получают зарплаты в 350 тысяч рублей. При этом они ведут менее скромный образ жизни, чем сам бизнесмен. Репин также добавил, что в его компаниях за 30 лет работы никогда не задерживали заработные платы, а ему лишь один раз в жизни приходилось брать кредит в банке. Репин начинал выстраивать свою бизнес-империю в 1990-е годы. В те годы он разбогател, придумав новую схему продаж электроники и бытовой техники в рассрочку. На данный момент бизнесмен является учредителем группы компаний. Он владеет холдингом «Сатурн-Р», агрохолдингом ООО «Русь», сетью автосалонов «Сатурн-Р-Авто» и другими предприятиями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Миллиардер и владелец многопрофильного пермского холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин рассказал, сколько денег тратит на личные нужды. По словам бизнесмена, речь идет о годовых тратах в 120 миллионов рублей, по 10 миллионов ежемесячно. В интервью URA.RU Репин пояснил, что в эту сумму, в том числе, включены расходы на семью, хобби и обслуживающий персонал. «Все мое потребление, все траты, составляют 120 миллионов рублей в год, то есть, получается, по 10 миллионов расходов в месяц. Это большие деньги на личные траты, но в эту сумму входят траты на детей, людей, которые обслуживают меня, охрану, сопровождение, охрану дачи. Кроме того, есть Федерация самбо Пермского края — на нее я как ее президент тоже расходую личные средства. Вот из всего этого и выходит такая сумма», — рассказал корреспонденту URA.RU бизнесмен. Ранее на прошедшем в Перми бизнес-тренинге «Нетворкинг с миллионерами» Александр Репин рассказал, что некоторые из его сотрудников получают зарплаты в 350 тысяч рублей. При этом они ведут менее скромный образ жизни, чем сам бизнесмен. Репин также добавил, что в его компаниях за 30 лет работы никогда не задерживали заработные платы, а ему лишь один раз в жизни приходилось брать кредит в банке. Репин начинал выстраивать свою бизнес-империю в 1990-е годы. В те годы он разбогател, придумав новую схему продаж электроники и бытовой техники в рассрочку. На данный момент бизнесмен является учредителем группы компаний. Он владеет холдингом «Сатурн-Р», агрохолдингом ООО «Русь», сетью автосалонов «Сатурн-Р-Авто» и другими предприятиями.