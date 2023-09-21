Боец из ЛНР спас товарища от выстрела гранатомета ценой собственной жизни. Видео

21 сентября 2023 в 12:39 Размер текста - 17 +

Солдат ВС РФ «Дед» спас своего товарища «Русского» от выстрела РПГ ценой своей жизни Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский солдат из ЛНР с позывным «Дед» спас сослуживца, которого называют «Русский», от выстрела РПГ в ходе боев за село Берестовое (ДНР). Мужчина заслонил своего товарища, а сам погиб. Об этом рассказал спасенный боец в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Это было 22 февраля на позиции близ поселка Берестовое. <…> Тогда „птичка“ скинула гранату на союзников из „Ахмата“, которые выходили из блиндажа (подземного сооружения от пулеметного или артиллерийского огня — прим. URA.RU). Мы с „Дедом“ встали на „глаза“ (стали вести наблюдение — прим. URA.RU). <…> Разумеется, противник попытался уничтожить нашу группу эвакуации — прилетел выстрел РПГ. „Дед“ услышал — он прыгнул, и когда я открыл глаза после взрыва, он лежал на мне. <…> Он погиб мгновенно», — рассказал «Русский» корреспонденту URA.RU. Спасенный солдат уверен, что если бы товарищ не прикрыл его собой, то от выстрела ручного гранатомета погибли бы двое. О «Деде» спасенный боец знает немного — тот родом из луганского города Попасная, воевал с 2015 года, являлся гранатометчиком. Имя тоже назвать не может — бойцы знают друг друга по позывным. Благодаря погибшему «Русский» отделался лишь ранениями. Он подчеркнул, что «Дед» будет посмертно награжден за свой подвиг.

Российский солдат из ЛНР с позывным «Дед» спас сослуживца, которого называют «Русский», от выстрела РПГ в ходе боев за село Берестовое (ДНР). Мужчина заслонил своего товарища, а сам погиб. Об этом рассказал спасенный боец в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Это было 22 февраля на позиции близ поселка Берестовое. <…> Тогда „птичка“ скинула гранату на союзников из „Ахмата“, которые выходили из блиндажа (подземного сооружения от пулеметного или артиллерийского огня — прим. URA.RU). Мы с „Дедом“ встали на „глаза“ (стали вести наблюдение — прим. URA.RU). <…> Разумеется, противник попытался уничтожить нашу группу эвакуации — прилетел выстрел РПГ. „Дед“ услышал — он прыгнул, и когда я открыл глаза после взрыва, он лежал на мне. <…> Он погиб мгновенно», — рассказал «Русский» корреспонденту URA.RU. Спасенный солдат уверен, что если бы товарищ не прикрыл его собой, то от выстрела ручного гранатомета погибли бы двое. О «Деде» спасенный боец знает немного — тот родом из луганского города Попасная, воевал с 2015 года, являлся гранатометчиком. Имя тоже назвать не может — бойцы знают друг друга по позывным. Благодаря погибшему «Русский» отделался лишь ранениями. Он подчеркнул, что «Дед» будет посмертно награжден за свой подвиг.