Общество Здоровье В Сургуте временно закрыли детскую поликлинику из-за кори 13 февраля 2024 в 13:22 Размер текста - 17 + В первой половине дня детская поликлиника в Сургуте не принимала пациентов из-за опасности заражения корью Фото: Александр Мамаев © URA.RU В детской поликлинике № 2 в Сургуте временно прекратили прием пациентов из-за ребенка с признаками кори. В медучреждении агентству сообщили, что больница начнет работать в прежнем режиме во второй половине дня. «До 13 часов поликлиника закрыта. Во второй половине дня она возобновит работу в прежнем режиме», — сказали корреспонденту в регистратуре. В настоящее время в больнице обрабатывают помещения. Прием детей, которые не смогли попасть к врачу, перенесли на другие дни. Ранее URA.RU писало, что больницу в Сургутском районе закрыли из-за кори. Карантин продлится до 27 февраля. В детской поликлинике № 2 в Сургуте временно прекратили прием пациентов из-за ребенка с признаками кори. В медучреждении агентству сообщили, что больница начнет работать в прежнем режиме во второй половине дня. «До 13 часов поликлиника закрыта. Во второй половине дня она возобновит работу в прежнем режиме», — сказали корреспонденту в регистратуре. В настоящее время в больнице обрабатывают помещения. Прием детей, которые не смогли попасть к врачу, перенесли на другие дни. Ранее URA.RU писало, что больницу в Сургутском районе закрыли из-за кори. Карантин продлится до 27 февраля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям