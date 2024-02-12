12 февраля 2024

В Сургуте временно закрыли детскую поликлинику из-за кори

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая больница. Детская поликлиника. Педиатрия. Екатеринбург, доктор айболит
В первой половине дня детская поликлиника в Сургуте не принимала пациентов из-за опасности заражения корью Фото:

В детской поликлинике № 2 в Сургуте временно прекратили прием пациентов из-за ребенка с признаками кори. В медучреждении агентству сообщили, что больница начнет работать в прежнем режиме во второй половине дня.

«До 13 часов поликлиника закрыта. Во второй половине дня она возобновит работу в прежнем режиме», — сказали корреспонденту в регистратуре.

В настоящее время в больнице обрабатывают помещения. Прием детей, которые не смогли попасть к врачу, перенесли на другие дни.

Ранее URA.RU писало, что больницу в Сургутском районе закрыли из-за кори. Карантин продлится до 27 февраля.

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В детской поликлинике № 2 в Сургуте временно прекратили прием пациентов из-за ребенка с признаками кори. В медучреждении агентству сообщили, что больница начнет работать в прежнем режиме во второй половине дня. «До 13 часов поликлиника закрыта. Во второй половине дня она возобновит работу в прежнем режиме», — сказали корреспонденту в регистратуре. В настоящее время в больнице обрабатывают помещения. Прием детей, которые не смогли попасть к врачу, перенесли на другие дни. Ранее URA.RU писало, что больницу в Сургутском районе закрыли из-за кори. Карантин продлится до 27 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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