В Сургуте временно закрыли детскую поликлинику из-за кори

В первой половине дня детская поликлиника в Сургуте не принимала пациентов из-за опасности заражения корью
В детской поликлинике № 2 в Сургуте временно прекратили прием пациентов из-за ребенка с признаками кори. В медучреждении агентству сообщили, что больница начнет работать в прежнем режиме во второй половине дня.
«До 13 часов поликлиника закрыта. Во второй половине дня она возобновит работу в прежнем режиме», — сказали корреспонденту в регистратуре.
В настоящее время в больнице обрабатывают помещения. Прием детей, которые не смогли попасть к врачу, перенесли на другие дни.
Ранее URA.RU писало, что больницу в Сургутском районе закрыли из-за кори. Карантин продлится до 27 февраля.
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