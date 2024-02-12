Развлечения Интересное В Сургуте появилось шоу с ростовыми куклами для взрослых. Скрин 13 февраля 2024 в 14:03 Размер текста - 17 + Сургутянам предлагают заказать танцевальное шоу 18+ с ростовыми куклами Фото: Алексей Колчин © URA.RU В Сургуте появились организаторы праздников, которые предлагают жителям города заказать танцевальное шоу ростовых кукол для взрослых. Сами организаторы называют свою услугу «шуточным стриптизом». «Танцевальное шоу ростовых кукол. Только для взрослых. Несколько образов на выбор: роковая красотка Джессика Рэббит и жаркая мулатка», — говорится в объявлении, опубликованном на сервисе «Авито». Клиентам предлагают развлекательный номер продолжительностью 8 минут вместе с фотосессией. Корреспондент URA.RU связался с организатором кукольного шоу, однако он не захотел делиться подробностями развлекательного проекта. «В Сургуте это не новинка. Спрос есть. Больше ничего рассказывать не буду», — прокомментировал организатор. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО начали массово заказывать стриптиз в военном стиле на День защитника Отечества. Танцовщицы также готовы поехать с шоу-программой в ЯНАО. Сургутянам предлагают заказать танцевальное шоу 18+ с ростовыми куклами Фото: скриншот приложения «Авито» (https://ps.ura.news/308114) В Сургуте появились организаторы праздников, которые предлагают жителям города заказать танцевальное шоу ростовых кукол для взрослых. Сами организаторы называют свою услугу «шуточным стриптизом». «Танцевальное шоу ростовых кукол. Только для взрослых. Несколько образов на выбор: роковая красотка Джессика Рэббит и жаркая мулатка», — говорится в объявлении, опубликованном на сервисе «Авито». Клиентам предлагают развлекательный номер продолжительностью 8 минут вместе с фотосессией. Корреспондент URA.RU связался с организатором кукольного шоу, однако он не захотел делиться подробностями развлекательного проекта. «В Сургуте это не новинка. Спрос есть. Больше ничего рассказывать не буду», — прокомментировал организатор. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО начали массово заказывать стриптиз в военном стиле на День защитника Отечества. Танцовщицы также готовы поехать с шоу-программой в ЯНАО. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям