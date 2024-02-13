Пермский миллиардер Репин требует с музея PERMM 16,8 млн

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Репин Александр Анатольевич, компания "Сатурн-Р". Пермь, репин александр
Александр Репин подал иск к музею PERMM Фото:

Пермский миллиардер Александр Репин обратился с иском к музею PERMM. Он хочет отсудить 16,8 млн рублей. Данные об этом размещены в картотеке Арбитражного суда Пермского края.

«Исковое заявление поступило 7 февраля. Сумма исковых требований 16,8 млн рублей», — говорится на сайте суда. По данным telegram-канала «Звезда Пермь», Репина не устроило, в каком состоянии музей оставил помещения, после того как арендовал у него здание на бульваре Гагарина, 24.

В музее сообщили, что не согласны с требованиями Репина. По словам представителей музея, 16,8 млн — это стоимость капитального ремонта здания.

Музей PERMM арендовал здание музей на бульваре Гагарина с 2014 года. В 2023 году музей переехал в автоцентр. Осенью 2023 года владелец здания Александр Репин продал его.

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Пермский миллиардер Александр Репин обратился с иском к музею PERMM. Он хочет отсудить 16,8 млн рублей. Данные об этом размещены в картотеке Арбитражного суда Пермского края. «Исковое заявление поступило 7 февраля. Сумма исковых требований 16,8 млн рублей», — говорится на сайте суда. По данным telegram-канала «Звезда Пермь», Репина не устроило, в каком состоянии музей оставил помещения, после того как арендовал у него здание на бульваре Гагарина, 24. В музее сообщили, что не согласны с требованиями Репина. По словам представителей музея, 16,8 млн — это стоимость капитального ремонта здания. Музей PERMM арендовал здание музей на бульваре Гагарина с 2014 года. В 2023 году музей переехал в автоцентр. Осенью 2023 года владелец здания Александр Репин продал его.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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