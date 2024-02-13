Пермский миллиардер Репин требует с музея PERMM 16,8 млн

Александр Репин подал иск к музею PERMM Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермский миллиардер Александр Репин обратился с иском к музею PERMM. Он хочет отсудить 16,8 млн рублей. Данные об этом размещены в картотеке Арбитражного суда Пермского края.

«Исковое заявление поступило 7 февраля. Сумма исковых требований 16,8 млн рублей», — говорится на сайте суда. По данным telegram-канала «Звезда Пермь», Репина не устроило, в каком состоянии музей оставил помещения, после того как арендовал у него здание на бульваре Гагарина, 24.

В музее сообщили, что не согласны с требованиями Репина. По словам представителей музея, 16,8 млн — это стоимость капитального ремонта здания.

Музей PERMM арендовал здание музей на бульваре Гагарина с 2014 года. В 2023 году музей переехал в автоцентр. Осенью 2023 года владелец здания Александр Репин продал его.