В Перми владелец здания, в которое должен переехать музей PERMM, ищет арендаторов

21 февраля 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

Сейчас музей занимает помещения, принадлежащие пермскому бизнесмену Александру Репину Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Перми здание, расположенное на улице Крисанова, 4 сдают в аренду. Сейчас в нем располагается автосалон «Телта-МБ», но краевые власти намерены разместить в трехэтажном строении музей современного искусства PERMM. Объявление об аренде размещено на сайте агентства недвижимости «Перспектива». «Сдается в аренду универсальное здание — помещение автосалона „Мерседес-Бенц“. Общая площадь — 7 200 кв.метров. Здание оборудовано передовыми техническими системами содержания. Энергоэффективное. Организовано большое пространство для парковки», — говорится в объявлении. Стоимость аренды здания составляет 6,2 млн рублей в месяц. Краевые власти подыскивают помещение для размещения музея PERMM. Сейчас учреждение арендует помещения, которые принадлежат пермскому миллиардеру Александру Репину. В 2020 году для переезда музея рассматривалось здание бывшей поликлиники в Мотовилихинском районе Перми. В конце января в министерстве культуры Пермского края заявили, что учреждение переедет в здание на Крисанова, 4.

В Перми здание, расположенное на улице Крисанова, 4 сдают в аренду. Сейчас в нем располагается автосалон «Телта-МБ», но краевые власти намерены разместить в трехэтажном строении музей современного искусства PERMM. Объявление об аренде размещено на сайте агентства недвижимости «Перспектива». «Сдается в аренду универсальное здание — помещение автосалона „Мерседес-Бенц“. Общая площадь — 7 200 кв.метров. Здание оборудовано передовыми техническими системами содержания. Энергоэффективное. Организовано большое пространство для парковки», — говорится в объявлении. Стоимость аренды здания составляет 6,2 млн рублей в месяц. Краевые власти подыскивают помещение для размещения музея PERMM. Сейчас учреждение арендует помещения, которые принадлежат пермскому миллиардеру Александру Репину. В 2020 году для переезда музея рассматривалось здание бывшей поликлиники в Мотовилихинском районе Перми. В конце января в министерстве культуры Пермского края заявили, что учреждение переедет в здание на Крисанова, 4.