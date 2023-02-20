20 февраля 2023

В Перми владелец здания, в которое должен переехать музей PERMM, ищет арендаторов

© Служба новостей «URA.RU»
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Музей PERMM. Пермь, выставочный зал, инсталляция, музей
Сейчас музей занимает помещения, принадлежащие пермскому бизнесмену Александру Репину Фото:

В Перми здание, расположенное на улице Крисанова, 4 сдают в аренду. Сейчас в нем располагается автосалон «Телта-МБ», но краевые власти намерены разместить в трехэтажном строении музей современного искусства PERMM. Объявление об аренде размещено на сайте агентства недвижимости «Перспектива».

«Сдается в аренду универсальное здание — помещение автосалона „Мерседес-Бенц“. Общая площадь — 7 200 кв.метров. Здание оборудовано передовыми техническими системами содержания. Энергоэффективное. Организовано большое пространство для парковки», — говорится в объявлении. Стоимость аренды здания составляет 6,2 млн рублей в месяц.

Краевые власти подыскивают помещение для размещения музея PERMM. Сейчас учреждение арендует помещения, которые принадлежат пермскому миллиардеру Александру Репину. В 2020 году для переезда музея рассматривалось здание бывшей поликлиники в Мотовилихинском районе Перми. В конце января в министерстве культуры Пермского края заявили, что учреждение переедет в здание на Крисанова, 4.

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В Перми здание, расположенное на улице Крисанова, 4 сдают в аренду. Сейчас в нем располагается автосалон «Телта-МБ», но краевые власти намерены разместить в трехэтажном строении музей современного искусства PERMM. Объявление об аренде размещено на сайте агентства недвижимости «Перспектива». «Сдается в аренду универсальное здание — помещение автосалона „Мерседес-Бенц“. Общая площадь — 7 200 кв.метров. Здание оборудовано передовыми техническими системами содержания. Энергоэффективное. Организовано большое пространство для парковки», — говорится в объявлении. Стоимость аренды здания составляет 6,2 млн рублей в месяц. Краевые власти подыскивают помещение для размещения музея PERMM. Сейчас учреждение арендует помещения, которые принадлежат пермскому миллиардеру Александру Репину. В 2020 году для переезда музея рассматривалось здание бывшей поликлиники в Мотовилихинском районе Перми. В конце января в министерстве культуры Пермского края заявили, что учреждение переедет в здание на Крисанова, 4.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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