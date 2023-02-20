В Перми владелец здания, в которое должен переехать музей PERMM, ищет арендаторов

В Перми здание, расположенное на улице Крисанова, 4 сдают в аренду. Сейчас в нем располагается автосалон «Телта-МБ», но краевые власти намерены разместить в трехэтажном строении музей современного искусства PERMM. Объявление об аренде размещено на сайте агентства недвижимости «Перспектива».
«Сдается в аренду универсальное здание — помещение автосалона „Мерседес-Бенц“. Общая площадь — 7 200 кв.метров. Здание оборудовано передовыми техническими системами содержания. Энергоэффективное. Организовано большое пространство для парковки», — говорится в объявлении. Стоимость аренды здания составляет 6,2 млн рублей в месяц.
Краевые власти подыскивают помещение для размещения музея PERMM. Сейчас учреждение арендует помещения, которые принадлежат пермскому миллиардеру Александру Репину. В 2020 году для переезда музея рассматривалось здание бывшей поликлиники в Мотовилихинском районе Перми. В конце января в министерстве культуры Пермского края заявили, что учреждение переедет в здание на Крисанова, 4.
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